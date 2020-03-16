預防武漢肺炎擴散 非洲國家關閉邊境取消航班

（中央社肯亞奈洛比15日綜合外電報導）數個非洲國家今天關閉邊境、取消班機及學校停課，以嚴格的入境和檢疫要求，以防武漢肺炎蔓延。隨著病例不斷上升，武漢肺炎已立足非洲大陸26個國家。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天向全國發表實況電視談話，宣布南非進入國家災難狀態，並公布一系列非常措施，以控制疫情。2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）至今已在南非感染61人。

拉瑪佛沙宣布，從18日起禁止來自武漢肺炎重災區國家的所有外國人入境。

拉瑪佛沙指出：「從2020年3月18日起，我們將對來自義大利、伊朗、韓國、西班牙、德國、美國、英國和中國等高風險國家的外國人實施旅行禁令。」

他還宣布從18日起關閉學校，禁止100人以上的公共集會。

西非國家迦納（Ghana）今天表示，將禁止從武漢肺炎疫情熱點入境的旅客。迦納目前確診病例增加3倍，累計達到6例。

迦納政府新聞部表示，從17日開始，任何非迦納公民或居民「在過去14天內去過爆發至少200起病例的國家」，都將禁止入境。

由於確診病例增加到3例，肯亞（Kenya）公布一系列嚴格措施以遏止武漢肺炎疫情擴散，除了公民和居民外，任何人不得進入肯亞。肯亞並關閉學校。

在非洲南部，納米比亞（Namibia）昨天宣布兩例確診病例後，下令學校停課一個月。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1090316