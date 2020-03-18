流感藥物Avigan有助抗疫 富士軟片股票漲停

（中央社東京18日綜合外電報導）富士軟片控股公司子公司開發的抗流感藥物法匹拉韋（Favipiravir，商品名：Avigan），傳出已完成臨床研究，對武漢肺炎顯示出很好療效之後，刺激富士軟片股票今天漲停。

以相機產品聞名的富士軟片（Fujifilm Holdings Corp），旗下也有醫藥相關的子公司「富士軟片富山化學」（Fujifilm Toyama Chemical Co Ltd），所生產的法匹拉韋已經於2014年在日本批准上市。

中國科技部生物中心主任張先民昨天在記者會上表示，法匹拉韋在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）上顯示出良好療效，且無明顯副作用，已建議盡快納入診療方案。

武漢肺炎疫情蔓延全球。根據美國約翰霍普金斯大學追蹤地圖資訊，全球有154國和地區淪陷，通報超過19萬確診病例和近8000起死亡案例。

張先民指出，在深圳進行的臨床試驗有80人參與，與對照組相比，法匹拉韋治療組的病人胸腔狀況恢復情況較好，也於更短時間內就可在病毒檢測上出現陰性反應。

富士軟片控股公司未立即出面置評。

中國浙江海正藥業已獲許可在中國製造這款藥品，用以治療成人新型或復發流感。（譯者：侯姿瑩/核稿：蔡佳敏）1090318