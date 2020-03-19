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武漢肺炎重創航空業 IATA：需2000億美元支援

最新更新：2020/03/19 23:35

（中央社日內瓦19日綜合外電報導）國際航空運輸協會（IATA）今天表示，在武漢肺炎疫情重創全球航空業期間，全球業者需要2000億美元（約新台幣6.1兆元）支援求生，協會特別呼籲非洲和中東國家提供緊急支援。

國際航空運輸協會發表聲明指出：「迫切需要採取支援措施。」並補充道，「就全球範圍來看，IATA估計業者需要高達2000億美元緊急支援」。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情加劇，世界各地航班中斷，全球航空公司面臨前所未有生存威脅。

國際航空運輸協會理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）表示：「遏制疫情擴散是各國政府當務之急。」

「但它們（政府）必須意識到，緊急公共衛生事件已演變成經濟體和航空業的災難。」他提到，「當前航空業危機比911恐攻事件或2008年全球金融危機還要嚴重，且影響更廣泛」。

他又說，「航空公司正為存亡而戰」，並警告「數百萬個工作岌岌可危」。

國際航空運輸協會特別憂心非洲和中東地區情況，該地區許多航線已中斷，剩餘航線的搭機需求下跌高達6成。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1090319

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