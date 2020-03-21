川普稱瘧疾藥可治武漢肺炎 專家當場駁斥說沒效

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）用來治療瘧疾的羥氯奎寧對於武漢肺炎是否有效，美國總統川普在一場記者會與公衛專家佛奇各說各話，佛奇不認同川普認為瘧疾藥可治療武漢肺炎的樂觀言論，當場說沒有療效。

美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院長佛奇（Anthony Fauci）今天公開與川普爭論瘧疾藥對武漢肺炎是否具有療效。

川普與佛奇在白宮每日疫情簡報上各執一詞的畫面就在電視上播出，記者就羥氯奎寧（hydroxychloroquine）能否用來預防武漢肺炎這項問題，輪流對佛奇與川普發問。

佛奇直接表態：「沒效，答案就是不行。」他還肯定地說：「充其量就是傳聞，這沒有對照臨床試驗，因此話不能下定論。」

輪到川普回答時，他認為武漢肺炎不會沒有靈丹可解，「也許有，也許沒有，要看看才知道。這是非常有效的藥，等著看吧。」川普堅持自己樂觀看法的同時，也避免直接挑戰佛奇。

氯奎寧（Chloroquine）及羥氯奎寧都可以用來治療瘧疾，但近來中國與法國的部分研究者認為氯奎寧對武漢肺炎有效，因而給患者使用，但也有科學家認為需要更多的試驗才能證明氯奎寧安全、有效。

就在川普連日的樂觀言論後，奈及利亞拉哥斯市（Lagos）當局今天指出，當地醫院出現使用氯奎寧的中毒病例。

拉哥斯衛生當局官員阿沃柯亞（Ore Awokoya）表示，已出現2起中毒案例，患者目前在拉哥斯住院治療，且未來幾天中毒病例很可能越來越多。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090321