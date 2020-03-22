法國口罩庫存拉警報 醫師控告政府失職撒謊

（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）武漢肺炎疫情蔓延，法國口罩嚴重不足，不敷醫療人員所需。控告政府失職說謊的集體訴訟醫師從3人增為600人，他們表示有法國公司生產口罩，卻是供給先下訂單的英國衛生部。

「世界報」今天則刊文批評政府的口罩策略嚴重錯誤，引發民眾熱烈迴響。

3名醫師19日向法院提出集體訴訟，狀告法國總理菲力普（Edouard Philippe）及前衛生部長布辛（Agnès Buzyn），控訴他們在明知危險的情況下，沒有採取足夠的措施以減緩疾病擴散。他們指控菲力普和布辛在處理2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情危機時的「國家級謊言」。

根據法國媒體，有更多醫生加入集體訴訟的行列，原告人數增為600名。

令原告醫生最不滿的是政府對口罩庫存不足的欺騙。原告律師說：「政府2月底跟醫生說口罩馬上到，他們相信了。到三月初，醫生了解到口罩將會不夠，這時政府又跟他們說他們不需要…這根本就是無力的證詞與謊言，因為事實是我們根本沒有庫存！」

3月初醫療人員採取法律行動，透過行政法院聲請政府協助後，口罩才以「滴管般」的數量發送。律師表示：「最讓醫生感到憤怒的，是當他們發現一家法國口罩公司製造口罩，但卻是要供給英國衛生部，他們比法國政府還早下訂單！」

原告表示，政府在世界衛生組織（WHO）1月30日宣布新型冠狀病毒為全球公共衛生緊急事件後，就應該採取行動，檢查庫存並準備檢測試劑組等醫療用品。

對此，律師希望能啟動調查，以了解「政府到底對法國人民隱瞞了多少，並裁決兩名被告在這場公共衛生災難中該負起多少責任」。

「世界報」（Le Monde）今天刊登專文分析口罩在防疫作戰中的重要性，以及歐洲國家對口罩的鄙視如何令亞洲人不解。文章表示：「亞洲已開發國家預防性配戴口罩的措施有效協助抑制病毒散播，法國非病人不需戴口罩的觀念被視為嚴重錯誤。」

文章質問：「若採取如亞洲四小虎的預防醫學措施，我們會走到今天這個地步嗎？這些措施讓台灣、香港、韓國與新加坡，以及現在的日本，免受病毒肆虐。」文章指出，這些國家都迅速決定口罩在防疫期間的關鍵地位，並確保醫護人員能有數量充足、品質優良的口罩。

這篇文章在社群媒體上刊出後，引發法國網友熱議，短短一小時便獲得近2500次分享及750則留言，幾乎所有人都一面倒留言批評政府。一名網友嘲諷說：「我們（政府）早就知道口罩能抑制流行病，但因為數量不夠，所以只好說口罩不管用，反正人民可能還笨到不會戴。」

另一名網友則說：「除了政府，沒有人歧視口罩！因為數量根本不夠。這是為了掩飾他們目光短淺及無能的策略。」

有網友指出政府言論的矛盾：「這的確是很嚴重的錯誤，法國根本自相矛盾。一方面說帶原者可能不會出現症狀，另一方面要求人民沒有症狀就不要戴口罩。說到底，只是為了避免人民要求口罩，因為他們根本沒庫存罷了，甚至連給醫療人員的都不夠。」

由於口罩庫存拉警報，法國18日接受中國電子商務集團阿里巴巴提供的100萬副口罩。

時尚精品品牌酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH Group）繼之前暫停香水產線以製造消毒酒精供給法國醫療機構後，今天宣布將透過企業關係，向中國工廠訂購1000萬副口罩捐給法國政府，預計幾天後抵法。法國工業集團布依格（Bouygues SA）也宣布捐贈100萬副口罩給政府。（編輯：郭中翰）1090322