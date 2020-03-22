澳洲新州及維州防堵疫情 兩天內關閉餐廳酒館

（中央社記者丘德真雪梨22日專電）為遏阻2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，澳洲新南威爾斯州（NSW）及維多利亞州（VIC）將於48小時內關閉所有非必要的服務設施。

澳洲廣播公司（ABC）今天下午報導，新南威爾斯州及維多利亞州將於48小時內全面關閉非必要的服務設施。超級市場、加油站、藥局、便利商店、貨運物流業、宅配將持續運作。

新州及維州政府尚未列舉哪些是非必要服務設施，但澳洲聯邦政府稍早表示，餐廳、酒館、咖啡館、電影院、婚禮和喪禮等，都是「非必要的室內聚會」。

新州及維州都在澳洲東南部，分別是全國人口最多和其次的州；兩州的首府分別是澳洲第一大城雪梨和第二大城墨爾本。

維多利亞州可能於24日關閉全州的學校。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）說，關閉所有非必要的服務設施是為避免醫療系統負荷過重，造成更多民眾死亡。

另外，澳洲政府考慮仿效歐洲多國的做法，將疫情較嚴重地區設定為「紅區」（red zones），並且封鎖，在周圍派遣警力禁止區內人員離開。

報導說，澳洲東部時間昨天晚上8時，新南威爾斯州2019年冠狀病毒疾病確診病例為533例；維多利亞州有296例。另外，澳洲政府今天上午6時30分公布數據，全國確診病例為1098例，其中7人死亡，之前24小時新增224起確診病例。（編輯：郭中翰）1090322