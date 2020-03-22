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憂第二波疫情來襲 亞洲各國加大防疫力度

最新更新：2020/03/22 17:36

（中央社香港22日綜合外電報導）從澳洲邦迪海灘到印度新德里街頭，亞洲各國政府本週末紛紛加大防疫力度，以防武漢肺炎傳染獲得控制的地方爆發第二波疫情。

包括最先傳出病例的中國8萬多例，以及亞洲第2重災區南韓的8500例，隨著亞洲確診人數突破9萬5000人，占世界總病例1/3，區域多國相繼祭出嚴苛的旅行限制措施，以防疫情擴大，馬來西亞甚至動用軍隊實施鎖國政策。

泰國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例一夜暴增約1/3至600例，引發外界質疑鄰國緬甸及寮國宣稱境內零感染的真實性。

澳洲禁止外籍人士及非永久居留者入境後，在境內確診人數突破1300例之際，也要求公民取消國內旅行計畫。日光浴愛好者無視大型戶外集會禁令後，邦迪海灘（Bondi Beach）等戲水熱點暫停對外開放。

已有300多起病例的巴基斯坦暫停國際航班，試圖阻止疫情擴大。

印度今天則有數以百萬計民眾處於封城隔離狀態中。在此同時，擁有13億人口的印度擔心，境內目前只有320多例確診病例，可能低估了這場健康危機的真實規模，已經開始擴大檢測。

在境外移入病例讓新加坡確診人數攀升至432人、昨天並傳出首兩宗死亡案例後，當局禁止所有短期旅客造訪。

似乎已度過最糟情況的香港，過去一週也因民眾返港，而讓確診病例幾乎翻倍。

同時，關島證實，一名68歲婦女死於武漢肺炎，成為北太平洋地區首例死亡病例。（譯者：侯文婷/核稿：嚴思祺）1090322

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