世銀首筆抗疫資金 擬撒520億銀彈助阿富汗等40國

（中央社華盛頓22日綜合外電報導­）世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯今天表示，世銀董事會料將在本週稍晚討論撥發首筆快捷窗口的抗疫資金，以協助阿富汗與衣索比亞等國家因應武漢肺炎疫情。

馬爾帕斯（David Malpass）今天在社群網站領英（LinkedIn）部落格中貼文表示，注資計畫總額可達140億美元（約新台幣4290億元），款項上週經世銀的快捷窗口（Fast Track Facilities，FTF）初審核准，將協助若干國家對抗疫情和經濟遭受的衝擊。

路透社統計，全球有超過30萬5000人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），1萬3000多人病故。

馬爾帕斯說，透過快捷窗口，世銀團隊正在擬定計畫，投入17億美元（約新台幣520億元）援助全球40國。

他說，最先登場的是阿富汗與衣索比亞的援助計畫，預定本週呈報世銀董事會通過後正式核准。此外，另有14個國家的計畫也正在進行，但他未提到是哪些國家。

世銀與旗下民營融資公司國際金融公司（IFC）也將設法釋出15億美元，透過重整現行計畫來協助24國對抗疫情。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1090323