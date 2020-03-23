APEC衛生工作小組：合作抗疫儘快控制疫情

（中央社記者黃自強新加坡23日專電）武漢肺炎疫情全球延燒，亞太經濟合作會議（APEC）衛生工作小組（HWG）今天發表聲明強調，這次疫情對健康安全造成重大威脅，應合作抗疫，儘快控制疫情。

APEC今年2月間於馬來西亞行政中心布特拉加亞（Putrajaya）舉行第一次資深官員會議，期間衛生工作小組會議（HWG）也有討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情。

衛生工作小組今天發表聲明，除對不幸感染2019年冠狀病毒疾病而去逝的死者家屬表達誠摰哀悼之意，衛生工作小組也重申各階層合作抗疫的重要性，並要儘快控制疫情。

聲明表示，從昔日所經歷的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、2009年H1N1與伊波拉病毒（Ebola）教訓中，已強化與改進了全球公共衛生體系的韌性，全球衛生安全的改進歸功於許多人的努力，包括APEC經濟體的衛生部長們及各項公共衛生基礎設施。

聲明指出，所有受疫情影響的APEC經濟體成員，均付出很大的努力與行動，控制疫情擴散，另也持續努力以從中更認識病毒，擊敗這個共同的敵人。

衛生工作小組並在聲明中感激所有經濟體成員的透明無私努力，也認知到所有APEC經濟體成員扮演的重要角色，透過訊息分享，增加合作對抗病毒的成功可能性。

另外，衛生工作小組也以諸如世界衛生組織的「國際衛生條例」運作體系為例，強調要與現有制度合作的重要性。

聲明並說，這次疫情對APEC各經濟體在旅遊與貿易方面造成影響。這些對健康安全造成的重大威脅也對衛生體系形成額外負擔，也造成損失。

衛生工作小組也將考慮最佳的實踐方式，讓APEC經濟體成員在這段疫情期間能透過知識交流，使衛生體系充滿彈性，協助提高人民對衛生的需求，進而強化APEC地區的快速緊急回應能力。（編輯：高照芬）1090323