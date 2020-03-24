桑達姆號郵輪多人生病 智利憂武漢肺炎禁船靠港

（中央社聖地牙哥23日綜合外電報導）智利當局因為擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，今天仍禁止載著超過1800人的「桑達姆號」（Zaandam）郵輪靠港，這艘船上有42人出現類流感症狀。

法新社報導，懸掛荷蘭國旗的桑達姆號由嘉年華集團（Carnival Corporation）旗下荷美航運公司（Holland America Line）經營，7日從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）啟程。

現在這艘郵輪正在尋覓地點讓生病乘客下船，接著將通過巴拿馬運河（Panama Canal）前往航程終點，也就是美國佛羅里達州的勞德岱堡（Fort Lauderdale）。

荷美航運公司透過聲明表示，船上1243名乘客中有13人生病，586名船組員中則有29人生病。

聲明還說，由於正值流感季節，船上又無法進行2019冠狀病毒疾病篩檢，目前很難確定上述人員的病因。現在公司正依循美國疾病管制暨預防中心（CDC）的衛生建議。

荷美航運公司表示，目前所有病患及其密切接觸者都已進行隔離。

桑達姆號繞過南美洲南端的合恩角（Cape Horn）後，本來預計21日泊靠智利聖安東尼奧港（San Antonio port），智利首都聖地牙哥（Santiago）附近區域是這座港口的腹地。

荷美航運公司說：「儘管之前已確認乘客能在智利旁達阿里納（Punta Arenas）下船轉搭飛機，但我們仍未獲准這麼做。自從3月14日在旁達阿里納那時起，都沒有人員下船。」

但郵輪20日、21日曾獲准至聖安東尼奧港北方的瓦巴萊索港（Valparaiso）補給食物、藥品和燃料。

智利迄今通報746起武漢肺炎確診病例，並有2人不治。當局已經在18日對外封鎖陸海空交通。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1090324