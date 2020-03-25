法國因疫情全國封城 巴黎空汙程度改善近3成

（中央社巴黎25日綜合外電報導）為打擊2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，法國實施全國封城。根據大巴黎地區空氣品質監測局報告，這讓巴黎空汙程度下降20%至30%，氮氧化物排放量更降低超過6成。

自3月17日生效的全國封城令讓無數汽車及貨車停駛，並大幅降低巴黎兩座機場的航班量。

大巴黎地區空氣品質監測局（Airparif）報告指出，全國封城政策開始兩天後，巴黎大都會區空氣品質改善「20%至30%」，氮氧化物排放量下降超過6成。

而主要道路改進最大，空汙程度降至往常只會在市內公園觀察到的情況。

大巴黎空品局表示，空汙減少後，溫室氣體二氧化碳也隨之下降，凸顯了這兩個問題的關聯，這也顯示改善空氣品質會為氣候帶來好處。

然而，空品局也表示，封城沒讓細懸浮微粒PM2.5跟懸浮微粒PM10顯著減少。這兩種最微小且具傷害性的空汙物質會被吸入肺部，最後甚至會進到血液系統中。

巴黎空品局表示，隨著天氣轉涼，愈來愈多人在家使用暖氣，再加上鄰近地區的農業活動持續，讓空氣中的懸浮粒子數量居高不下。但交通量驟減得以防止空汙上升到警戒等級，若在正常情況下，巴黎恐已進入空汙警報狀態。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1090325