西班牙疫情延燒 台僑：不需恐慌只要團結

西班牙疫情延燒，巴塞隆納市區街道，在本該熱鬧的下班時間，幾乎空蕩無人。偶爾才見幾名下班或遛狗民眾，行色匆匆。（旅西台僑洪小姐提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 109年3月26日

（中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電）西班牙武漢肺炎確診與死亡人數攀升，醫療物資吃緊，但民間集體動員，成為前線人員後盾。接受中央社訪問的旅西台僑說，希望媒體不要一貫聳動報導，更重要的是喚起公民意識。

據台僑指出，近日在網路瘋傳西班牙不供給65歲以上病患呼吸器的新聞，已被西班牙事實查核中心證實為假消息。

西班牙疫情延燒，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診人數截至25日累計達4萬7610人，新增病例7937人；累計死亡3434人，超過中國，成為全球第二。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）於22日宣布，國家緊急狀態從原本的15天再延長15天至4月11日。

據西媒報導，目前西班牙遇到的最大困難，是醫療資源缺乏。甚至彭博社（Bloomberg）報導，部分西班牙醫療人員只能在身上套垃圾袋充當防護衣。

許多醫院出現病床短缺問題，要求政府增設床位。西班牙政府日前在軍方協助下，將部分展場改建為臨時醫院，以緩解醫院飽和的危機。馬德里展覽中心（Ifema）因此變身為可容納5500個病床的醫院。

醫療人員面對的狀況相當嚴峻。西班牙「國家報」（El Pais）訪問了各地的加護病房（ICU）醫療人員，後者將這場危機形容為「我們的世代之戰」。

西班牙馬拉加（Malaga）一間醫院的加護病房部門主任埃斯特查（María Antonia Estecha）向國家報表示，「工作量龐大，令人疲憊且壓力沈重。我戴著手套、口罩和帽子，呼吸困難，護目鏡起霧。我從沒經歷過這樣的事，多希望這只是一部看得到盡頭的電影」。

外媒報導，目前西班牙遇到最大困難是醫療資源缺乏；彭博社指出，部分醫療人員只能在身上套垃圾袋充當防護衣。圖為身著白色防護衣的醫護人員照護馬德里街頭身體不適民眾。（安納杜魯新聞社提供）

昨天薩拉曼卡區（Salamanca）一名59歲醫生因感染2019冠狀病毒不幸死亡，為西班牙第2名殉職的醫護人員。據西媒報導，約有5400名醫護人員遭感染，占感染者總數的13%。

旅居巴塞隆納近5年的洪小姐在接受中央社記者訪問時表示，朋友母親為護理人員，在醫院照顧疑似病例，卻缺乏完善的保護裝備，而且在病患確診2天後才被通知進行檢測，還好一檢為陰性，正在家隔離。

有4萬人追蹤的臉書（Facebook）粉絲專頁「深度西班牙」版主杜真向中央社指出，醫療資源缺乏的確是一大問題，「西班牙雖向中國訂了大量的貨，但不知何時能交貨。速度上來說緩不濟急，這會造成現場醫護更多的危險」。

面對醫療缺乏以及政府的慢動作，西班牙民間社會則顯現出強力動員的凝聚力。在醫療單位發出求救訊號後，人民透過自己的方式支援前線。

西班牙台灣同學會上整理出一系列民間動員的報導，例如工程師開發3D列印的呼吸器與護目鏡；酒商提供蒸餾廠生產藥用酒精；有縫紉機的中小企業改變生產線生產口罩，修女一起做口罩；馬德里餐飲業提供醫護人員餐食；計程車司機免費載送醫護人員；甚至連前陣子封路抗議的農民，也加入消毒的行列。

旅居阿拉貢（Aragón）3年多的Sofia王表示，知道物資缺乏後，身邊朋友就向醫療診所領了舊床單，在家裡車雙層口罩。當然家庭工坊的布口罩不足以提供前線醫療人員，但可以支援清潔人員等後勤團隊。另外各區成立許多的志工平台，「也讓人在困難時刻感受到互助精神」。

旅西18年的杜真在看到醫療器材匱乏的困境後，主動募集亞洲能供貨的醫療用品工廠資料，提供給各大區政府與醫療機構，已收到不少感謝回函。此外，杜真也會自掏腰包購買基本防護用具，贈予附近療養院。

另一個粉專「西班牙小婦人」寫道：「西班牙民間是團結一致的，大企業在兩天之內就從世界各地運來了百萬個口罩與防護衣…小平民百姓在家用裁縫機一個個口罩生產著。這些都是要送到最前線，給一線疫情作戰人員的一份愛心。大家努力對抗疫情相互幫助，努力做出無能政府做不到的事。」

令他們感到憂心的，是看到部分台灣媒體對西班牙的報導，用詞聳動，甚至有錯誤訊息。

「西班牙小婦人」與Sofia王都指出，媒體報導「西班牙衛生部長記者會淚崩」，但此人並非衛生部長伊利亞（Salvador Illa），而是因分配不到醫療資源而掉淚的阿拉貢自治區衛生局長馬里昂（Javier Marión）。

另外，65歲以上病患一律不供給呼吸器的新聞，西班牙事實查核中心已指出為假消息。

洪小姐說：「台灣部分媒體的報導誇大其辭，感覺好像西班牙要完蛋了。前線人員的確實辛苦，但民眾只要乖乖待在家裡，是很安全的，我們都還是保持樂觀，也不希望台灣親友為了我們過度擔憂。」

Sofia王說：「台灣防疫從頭開始就很嚴謹，反觀西班牙政府動作太慢，導致醫療物資缺乏。西媒常報導台灣的成功防疫，讓我覺得很驕傲，但也覺得台灣人只要持續保持警戒，不需過度緊繃。」

杜真表示，她之所以會努力透過不同管道報導現況，就是希望讓台灣民眾了解，國家在面對危機時，最重要的是人民團結配合，展現公民精神，「我希望能透過媒體喚起這樣的社會意識」。（編輯：馮昭）1090326