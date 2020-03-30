印度武漢肺炎疫情續升溫 政府否認延長封鎖期

（中央社記者康世人新德里30日專電）雖然印度全國封鎖已邁入第6天，但武漢肺炎確診病例仍不斷上升到破千例，外界謠傳政府可能延長全國封鎖期，但印度政府今天出來闢謠說：「沒有延長封鎖的計畫」。

印度總理莫迪宣布25日零時起執行全國封鎖，但由於數十萬名在城市討生活的日薪外地工喪失工作、沒有薪水，為了生存紛紛步行回鄉，導致人口持續流動，這些人返鄉後可能影響到醫療資源更加缺乏的農村地區。

根據印度衛生與家庭福利部今晚6時尚未更新截至上午10時30分的統計顯示，印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例為942例，但所有印度媒體今天都報導，印度確診病例已破千例，死亡人數達到29至30人。

由於印度實施全國封鎖後，確診病例仍不斷上升，疫情沒有降溫，導致最近在鄰里及社群媒體間流傳一項訊息，指政府可能會把全國封鎖21天的時期延長。

不過，印度新聞局（PIB）在推特（Twitter）開設專門用於澄清假消息的帳號「新聞局事實查核」（PIB Fact Check）推文指出，對政府在全國封鎖21天到期後將會延長封鎖期的說法，內閣次長已經否認這項消息，並表明這項消息毫無根據。

印度內閣次長高巴（Rajiv Gauba）表示，看到這項消息令他驚訝，因為政府沒有延長封鎖的計畫。

印度衛生與家庭福利部在接受詢問時也說，政府沒有做出延長全國封鎖期的決定，對延長封鎖期的任何說法都只是猜測。

衛生與家庭福利部次長阿加渥（Lav Aggarwal）否認印度的武漢肺炎疫情進入社區傳播的第三階段，他強調，沒有社區傳播的案例；如果出現社區傳播案例，一定第一時間對外宣布。

由於印度政府在還無降低經濟衝擊及救濟窮人等配套方案之際，就宣布執行全國封鎖，讓各行各業遭到「政策突襲」蒙受重大損失後怨聲載道；窮人也因這項政策而生活更陷入困境，即使政府宣布1.7兆盧比（約新台幣6800億元）的窮人救濟方案，但窮人根據過去經驗根本不相信領得到救濟，紛紛步行從大都市返鄉。

莫迪29日在他向全民廣播的「肺腑之言」（Man Ki Baat）廣播節目中，對全國封鎖造成民眾遭受困難道歉，但強調此舉的必要性，「我別無選擇」，「實施封鎖是為了保護你和你的家人，請再忍耐一段時間」。（編輯：高照芬） 1090330