武漢肺炎／疫情加劇該戴口罩嗎 加拿大官員說沒病不用戴

加拿大朝野連日來為「沒病者該不該戴口罩」爭議不休，但首席公共衛生官譚詠詩立場至今未變，30日說「沒病者戴口罩，可能有負面影響」。因武漢肺炎疫情而進入緊急狀態已經一週的加拿大最大城市多倫多，一名戴著呼吸面罩的行人走過平時熱鬧非凡的市中心。（中新社提供）

（中央社記者胡玉立多倫多30日專電）2019年冠狀病毒疾病疫情加劇，加拿大朝野連日來為「沒病者該不該戴口罩」爭議不休，但首席公共衛生官譚詠詩立場至今未變，今天說「沒病者戴口罩，可能有負面影響」。

在今天的例行記者會中，媒體提問包括台灣、南韓等亞洲多國政府都建議民眾戴口罩防疫，抗疫有具體成果，但加拿大政府至今仍不建議民眾戴口罩，是否因為考慮醫護人員口罩等防護用品匱乏，而不希望民眾搶奪資源。

譚詠詩（Theresa Tam）說，確保醫護人員有足夠口罩等防護資源當然是政府的重要考量；但目前科學證據持續顯示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者是透過近距離接觸和飛沫傳染，患者或自我隔離者不得不出門時，必須戴上口罩以免傳染他人。沒病者則不需要戴口罩，因為可能有負面影響。

譚詠詩說，這些負面影響包括：戴口罩不能保護眼睛等處，可能讓人失去防備心，口罩拿上拿下或調整位置也可能增加碰觸臉部的機會，口罩的髒污若處理不當也可能造成感染。因此，勤洗手才是最重要的。

加拿大聯邦政府官網列出的防疫指南，有關「戴口罩」部分開宗明義表示：「如果你身體健康，不建議戴口罩防疫。沒病戴口罩可能讓人誤以為你生病，引發不必要的擔心。不恰當戴口罩和不當處理用過的口罩，也有潛在感染風險。口罩也必須經常更換。」

加拿大政府防疫的建議是：勤洗手、保持2公尺社交距離。但不建議沒有生病的民眾戴口罩。中央社記者胡玉立多倫多攝 109年3月31日

儘管加拿大政府立場明示「沒病不必戴口罩」，疫情吃緊，最近出門戴口罩的民眾比例明顯變多。沃爾瑪（Walmart）、好事多（Costco）等大型超級市場，不分族裔至少有1至2成民眾戴口罩購物，華人為主的超市則有9成以上民眾戴口罩採買。

這兩天，大多倫多地區有幾家華人超市在大門口貼出「未戴口罩者不許入內」的告示，引來不滿民眾拍照、貼上社群媒體批評，直指店家舉動可能觸法。

支持官方立場、擔心亞裔民眾戴口罩浪費醫療資源的加拿大人不在少數。前多倫多都市計劃處主任基斯瑪（Jennifer Keesmaat）之前上推特（Twitter）痛斥戴口罩進超市買東西的民眾，她寫道：「如果你有症狀或生了病，滾出超市！如果你沒生病，為什麼要在醫護人員資源極缺的時候戴口罩？」

基斯瑪的貼文很快引來激辯，許多人指責她將「戴口罩污名化」。多人留言表示，「沒病戴口罩」在亞洲比比皆是，大家是在盡一己責任保護自己也保護他人，而且許多人戴的不是醫療用口罩、也未必是搶購或囤積來的。

在指責聲浪中，基斯瑪另外發文為自己「語氣不佳」道歉，但她仍力挺官方立場，認為此時應相信並遵循加拿大公共衛生專家的意見。

而在醫療用口罩奇缺、市面上逐漸又有中國製口罩「重出江湖」但品質遭質疑之際，有台裔社區團體自行發起行動，召集義工、採買材料製作「布口罩」。

其中，多倫多外號「小台北」的大都會廣場（Metro Square）發起「布口罩慈善認養」活動，民眾可申請認購義工自製的布口罩，迴響熱烈。

另外，由於個人防護裝備（PPE）無法迅速到位，加拿大部分醫院大力呼籲民眾捐贈醫療口罩等相關防護物資，各方紛紛響應。

加拿大宜家家居公司（IKEA Canada）位在安大略省的一家分店在倉庫找到6萬6000個N95口罩，全數捐給北約克綜合醫院（North York General Hospital），這項消息大大振奮人心，並傳為美談。

加拿大首例2019冠狀病毒疾病確診病例於1月31日傳出。世界衛生組織（WHO）3月11日宣布2019年冠狀病毒疾病全球「大流行」；次日加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）剛從英國返國的妻子蘇菲．杜魯道（Sophie Gregoire Trudeau）宣布確診，當時加拿大確診141例。

此後，加拿大迅速宣布各項抗疫及鎖國措施。截至30日傍晚為止，加拿大官方數據是全國確診病例7424人，死亡89人。（編輯：郭中翰）1090331