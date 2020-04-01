雅加達齋戒月返鄉潮提前 印尼全國性限制人流防疫

位於雅加達的甘比爾車站是雅加達3個長途火車站之一，也有頻繁的通勤列車停靠，因武漢肺炎疫情影響，3月31日的車站顯得冷清。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月1日

（中央社記者石秀娟雅加達1日專電）雅加達因武漢肺炎進入緊急狀態，經濟活動停擺，加上齋戒月將至、各地封城傳言不斷，開齋節返鄉潮提前，超過萬人從雅加達返鄉。印尼將採全國性大規模限制人流來控制疫情。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）3月30日表示，自從雅加達在23日實施緊急狀態後，已經有1.4萬人搭長途巴士返回爪哇島各地，這還不包括利用火車、飛機或自行開車返鄉者，這樣大量的人流有擴大疫情的風險。

佐科威憂心返鄉潮會加速2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）散播，但堅持不封城。他3月31日指出，已依「2018衛生隔離法」簽署政府條例與總統令等文件，以便嚴格、有效實施這項法令的「大規模社會限制」政策，落實社交距離。

根據2018衛生隔離法的「大規模社會限制」相關條文，緊急公衛事件爆發時，政府有權對在學校、工作、娛樂、宗教、公共場所的活動做必要處置，避免疾病傳播。

佐科威同時提出強化社會安全網的措施，包括將協助中小型及微型企業生存，以避免發生裁員潮；擴大照顧弱勢，包括提高社會救助津貼、免除電費、確保民生必需品供應無虞、幫助靠日薪過活的民眾減輕貸款壓力等。

印尼政府提出因應武漢肺炎的紓困經費達405.1兆印尼盾（約新台幣7476億元）。

事實上，印尼疫情升溫後，包括雅加達等地都已採取學校停課等措施，但確診病例仍快速上升，至3月31日已達1528例，死亡人數累計136人，社會也出現許多呼籲封城的聲浪，質疑在沒有封城下，社交距離無法落實，防疫無效。

針對佐科威的政策選擇，印尼大學公共衛生系流行病學專家潘杜（Pandu Riono）3月31日接受中央社記者電話訪問時指出，這是「很聰明」的做法，這代表政府將在全國各地用公衛手段強制介入，透過「限制人們的活動」，讓人們保持社交距離。

潘杜指出，若實施封城，依法政府須編列預算滿足人們日常所需的食物等基本需求，這對政府是相當為難的，在疫情衝擊下，政府仍須保有用於強化醫療能量的預算；若沒有封城，民眾仍有點收入維生，但如有違反社交距離的活動，則會受到限制。

印尼全國34省已有32省出現確診，以雅加達的747例最多，其次是西爪哇省的198例、萬丹省（Banten）的142例。潘杜不諱言，現在實施封城已經太晚，採取「大規模社會限制」政策代表全國必要時都將強制祭出公衛手段，不用決定那些地方封城。

儘管雅加達尚未封城，進入緊急狀態後許多經濟活動停擺，已對弱勢民眾造成衝擊。

印尼有9成人口是穆斯林，今年伊斯蘭齋戒月約自4月底開始，齋戒月後就是穆斯林最重視的開齋節，去年有1950萬人返鄉與親友團聚。記者日前走訪雅加達東區的布洛格邦（Pulogebang）客運站，即有許多民眾因短暫失去工作而決定提早返鄉。

來自西爪哇省班查爾尼卡拉縣（Banjarnegara）的建築工人阿濟斯（Azis）指出，雅加達進入緊急狀態後，工地停工，可能會停到5月底開齋節後，他就決定先回家。他知道西爪哇也有疫情，當地政府也有規定，「回家後會先自我隔離兩週」。

從中爪哇省的八馬冷（Pemalang）到雅加達零售成衣的哈山（Hasan）說，他以往都在開齋節返鄉，雅加達進入緊急狀態後，很多市場都關了，導致他沒有辦法補貨，於是決定先返鄉，繼續留在雅加達，「我也沒辦法做生意」。

雖然中央沒有決定封城，若干地方政府為防疫已自行封城，例如中爪哇省的直葛市等，許多地方也傳出可能封城，有民眾擔心開齋節無法返家，而提早回家。

來自萬丹省孔雀港（Merak）的沙基諾（Sakino）說，他的工地沒有停工，可以工作到開齋節前，但他有聽說孔雀港會封城，「不管消息真假，我想趕快回家」。

潘杜指出，佐科威提出加強社會安全網，有助減緩政府為控制疫情而限制民眾行動可能帶來的衝擊，民眾負擔減輕之餘，也較能配合減少出門工作的防疫原則。

即使沒有宣布封城，印尼政府以限制人流控制疫情的具體措施近期也陸續上路。印尼國營鐵路公司（KAI）3月31日宣布，4月1日起每天減少44班長途火車，占原本運量65％，為期一個月。印尼行政與官僚改革部3月30日也下令，禁止公務員在開齋節返鄉。（編輯：陳永昌）1090401

雅加達因武漢肺炎進入緊急狀態，許多經濟活動停擺，不少民眾提早在齋戒月前返鄉。圖為民眾3月28日在雅加達的布洛格邦客運站搭車。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月1日

印尼首都雅加達有許多外來人口，許多經濟活動因武漢肺炎停擺，許多暫時失業的人選擇在齋戒月前返鄉。圖為民眾3月28日在雅加達的布洛格邦客運站搭車。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月1日

為防止武漢肺炎病毒擴散，印尼在交通要塞甘比爾車站設置消毒設施，幫搭火車或通勤列車旅客噴灑消毒液。圖攝於3月31日。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月1日