戴不戴有差 美國日漸反思口罩防疫觀念

（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）隨著美國確診破15萬、成為武漢肺炎重災區，越來越多專家反思美國人不戴口罩的觀念，舉出百年前戴口罩抗疫的事實、台灣生產口罩的例子，呼籲「美國人是時候面對現實了，戴口罩有用」。

上述引句是「連線」（Wired）雜誌文章的標題，主張疫情發展到這個地步，美國應該推動全面戴口罩。

這篇今天刊登在網站上的長篇報導指出：「假如美國聯邦政府聽取專家的警告，幾年前就知道會有一場無可避免的大流行，採取必要的預防措施，例如投資國內口罩生產，今天我們不會面對基本醫療器材的極度短缺。」

報導一開頭，帶讀者回到一個世紀以前，回顧1918年爆發的全球流感疫情，當年造成5億人感染、數千萬人死亡。

報導指出，回顧當時的每一張照片，最顯著的特徵是每個人都戴著口罩。當時的美國專家建議，每個人都要戴口罩。地方政府甚至祭出強制手段，對不戴口罩的人開罰，違規者要罰款或坐牢。

報導舉例，百年前的紅十字會縫製了好幾千個布製的口罩免費發送，波士頓衛生局長呼籲大眾：「任何一種口罩都好，隨時戴著。就算手帕遮著也比什麼都沒有好。」

對照一百多年後，美國或大部分西方國家幾乎不把口罩當做預防傳染病的方法。美國疾病管制暨預防中心（CDC）從來沒有建議健康的人在公眾場合戴口罩以預防傳染病或呼吸道疾病。

過去幾個月，醫療器材面臨嚴重短缺下，CDC官員及世界衛生組織（WHO）都呼籲民眾不要購買口罩，提出自相矛盾的主張：一方面說口罩對醫療人員很重要，另一方面又說口罩不能保護人們免於染病。

直到最近，越來越多美國專家針對口罩的使用提出異議，他們提出中國、日本、南韓和台灣，口罩廣泛使用，是這些國家能比美國或歐洲更有效控制疫情的原因之一。

資訊社會學者夫克其（Zeynep Tufekci）在「紐約時報」投書指出，香港和台灣儘管與中國有大量人員往來，但因為及早採取隔離行動、全面配戴口罩，所以成功控制疫情，「台灣對抗病毒方式就是立即加強生產口罩」。

公衛學者在「波士頓環球報」（Boston Globe）投書，呼籲美國人要改變「口罩只有病人可以戴、戴口罩很奇怪或丟臉」的觀念，假如更多人戴口罩，形成一個社會規範，對大眾的健康是好事。

這篇報導引用多篇近日刊載主流媒體上的專家意見，認為目前美國的口罩產量不足下，專業口罩優先給醫療人員和病患使用，但自製口罩也是很好的選擇，雖未必有過濾效果，但總比沒有好，能擋住飄向空氣中的飛沫。

報導提出建議，家戶鄰里應該組成口罩縫紉隊，科學家應該持續研究如何消毒和重複使用口罩，工程師可以重新研發更耐用、可消毒的醫療口罩。

這篇報導並建議，美國迫切需要恢復在1918年瘟疫大流行的口罩規範，

一個世紀之前紅十字會就呼籲大眾：「不只是保護自己，更是保護你的孩子與鄰居，你必須要戴口罩。不管你是男人、女人或小孩，不戴口罩的人都是一個危險的懶惰鬼。」（編輯：張佑之）1090331