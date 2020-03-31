世銀：武漢肺炎恐嚴重減緩亞太和中國經濟成長

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天公布最新經濟報告，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情料將嚴重減緩東亞暨太平洋地區開發中經濟體及中國的經濟成長。

世界銀行說，鑑於情勢快速轉變，很難準確預測經濟成長，但目前基線是亞太地區開發中經濟體2020年的經濟成長將減緩至2.1%，最差情況則是負成長0.5%；相較之下，2019年經濟成長估算為5.8%。

根據報告，去年12月底最先爆發武漢肺炎疫情的中國，經濟成長預估將減緩至2.3%，最差甚至可能到0.1%；作為對照，2019年估算為6.1%。

報告提到，「這場大流行病正對這個地區的經濟產生深遠影響，但衝擊程度和持續時間出乎意外地極不明確」，況且亞太地區早就因美中貿易衝突而不太穩定。

世銀表示，亞太地區國家應投資醫療保健資源，並採取具針對性的財政措施，例如補貼有薪病假及醫療保健系統，以緩和這波疫情帶來的立即影響。

世銀說，控制疫情將使亞太地區得以持續復甦，儘管金融市場壓力為經濟前景帶來的風險仍高；「最脆弱的是重度仰賴貿易、觀光和商品的國家，還有負債累累和依靠不穩定資金流的國家。」

世銀說，除了祭出具針對性的財政措施，各國應尋求深化國際合作和新的跨境公私夥伴關係，以提高重要醫療用品及服務的生產和供應，並確保危機後的金融穩定。

各國也應放寬信貸，幫助家家戶戶減輕消費困難，並幫助企業度過疫情帶來的直接衝擊。

世界銀行東亞暨太平洋地區副總裁卡瓦卡瓦（Victoria Kwakwa）說：「好消息是，這個地區有可以利用的優勢，但各國必須迅速採取前所未有的大規模行動。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1090331