武漢肺炎重症看年齡 英研究：50歲以上風險高

（中央社巴黎31日綜合外電報導）根據英國研究人員今天發表的一篇論文，不只老年人，中年人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，演變為重症或死亡的風險也明顯偏高。

這份研究分析超過3600例中國的武漢肺炎確診患者，並參考從疫情爆發地武漢撤回各國的數百名旅客數據。結果發表在「刺胳針傳染病期刊」（Lancet Infectious Diseases）。

這是對中國武漢肺炎病例所做的最新大規模分析。研究人員發現，年齡是決定病症輕重的關鍵因素：80歲以上病患有超過1/5需要住院，30歲以下患者住院比例則僅1%。

若再將可能未獲醫療單位確診的感染人數納入考量，包括輕症或無症狀感染者。結果顯示，50多歲的武漢肺炎患者住院率為8.2%，80多歲住院率為18.4%，40多歲住院率為4.3%，20多歲患者住院率則僅1%。

這篇論文估計，中國的武漢肺炎確診病患死亡率為1.38%；若加上未確診病例，死亡率則降至0.66%。

論文的共同作者、倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員甘尼（Azra Ghani）表示：「我們的估算結果能適用於任何國家，提供資訊以針對2019冠狀病毒疾病訂定最佳的隔離政策。」

甘尼還說：「有些少見案例可能大受媒體關注，但我們的分析非常清楚顯示，50歲以上患者住院率遠高於50歲以下患者，且死亡的比例也很可能較高。」

截至格林威治時間昨天19時，全球通報的武漢肺炎確診病例累計75萬7940例，死亡3萬6374例，換算死亡率為4.8%。

但專家強調，若未經大規模採檢，不可能知道實際感染武漢肺炎的人數有多少，以及有多少人康復，因此實際死亡率可能低許多。這也符合今天在刺胳針發布的論文及中國先前的一份研究呈現的結果。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1090331