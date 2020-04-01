防堵武漢肺炎 泰國地方政府祭宵禁或禁觀光客

（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）為了避免武漢肺炎疫情延燒，泰國各府採取措施抗疫。不少府採取類似宵禁的措施，呼籲民眾在晚間不要外出，或是要求便利商店關門，有的府則是直接禁止觀光客出入。

為了避免2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，泰國從3月26日凌晨到4月30日進入緊急狀態，陸海空的邊境口岸除了泰國人、各國外交官、國際貨運運輸業者及有泰國工作證的外國人之外，均禁止外國人入境。

而原訂3月18日到3月底關閉的娛樂場所、各級學校和運動場館，以及3月22日到4月12日關閉的百貨商場、美容沙龍和遊樂場，都因為政府頒布緊急命令，全部暫時關閉到4月底。可以營業的只有超市、便利商店、藥局和餐廳，但餐廳只能做外帶業務。

曼谷市政府今天再宣布，凌晨12時到5時，所有的商家包括便利商店和街頭小販都不能營業，市政府的官員和曼谷市警察將會在夜間巡邏，確保大家都遵守規範。此外，曼谷市所有的公私立公園將從明天起關閉至4月底。

不只曼谷，泰國各府也採取各種不同措施，避免人群流動。普吉府從3月30日凌晨開始到4月30日封島，除了運輸民生必需品的業者、醫護人員和從事公務的人外，全面禁止人車船從陸路與水路出入。普吉府當局關閉多數的觀光海灘和動物園，同時呼籲所有人晚上8時到凌晨3時不要出門。

位於曼谷北邊緊鄰曼谷的暖武里府（Nonthaburi）目前是僅次於曼谷、確診數第二高的行政區域，當局昨天發出公告，除了送貨人員及執行公務的人員外，要求民眾在晚上11時到隔天凌晨5時不要出門，但公告中並未提到罰則。而從今天起，暖武里府的便利商店晚上11時到隔天凌晨5時不能營業。

位於曼谷東邊同樣緊鄰曼谷的北欖府（Samut Prakan）則是要求府內的便利商店從晚上11時到隔日凌晨5時不准營業，而民眾出門一定要戴上口罩。

泰國北邊和緬甸接壤的夜豐頌府（Mae Hong Son）也從今天起，要求民眾晚上10時到隔天4時不要出門，而這個時段內，禁止任何人出入夜豐頌府。此外，夜豐頌府禁止任何外國觀光客進入。

東北部的烏隆府（Udon Thani）要求府內所有餐廳、便利商店和雜貨店在晚上10時到隔天凌晨5時不要營業。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天舉行內閣會議後表示，若疫情沒改善，政府考慮實施禁酒令，他並要求交通部長研議停止所有大眾運輸的可能性。

泰國公共衛生部今天宣布新增120起確診病例，總數累積為1771起，並新增2死病例，死亡人數為12人，康復出院416人，住院治療1343人。（編輯：陳惠珍）1090401