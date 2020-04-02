更多編輯台推薦新聞：
計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬
政治

計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬

台灣防疫有成 外媒：挺台加入WHO力道前所未見
國際

台灣防疫有成 外媒：挺台加入WHO力道前所未見

統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬

統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用
生活

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
特派專欄／美國成全球最大疫區 疫情暴露醫療體系致命問題
首頁 / 國際

疫情衝擊 美汽車市場3月買氣急凍銷售暴跌

最新更新：2020/04/02 19:09

（中央社紐約1日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續升溫，嚴重影響全美各地經濟活動，汽車市場3月買氣急凍，銷量大減。

法新社報導，有些汽車製造商並未按月細分銷售，但對採取這類作法的業者而言，美國經濟突然轉為停擺模式，3月分銷售數字可說慘兮兮。

福斯汽車（Volkswagen）3月在美國市場的銷售暴跌42%，豐田汽車（Toyota）也驟減35.3%。

考克斯汽車（Cox Automotive）資深經濟學家契斯布洛夫（Charlie Chesbrough）說：「隨著這場大流行病席捲全美，消費者對購買汽車等大額商品興趣缺缺。即使許多市場仍有買家有意消費也無法購買，因為經銷據點被迫關閉。」契斯布洛夫預測，未來幾個月恐怕還會雪上加霜。

契斯布洛夫說：「受消費者信心下跌和失業率大幅上升影響，4月恐進一步出現歷史性下滑。最樂觀估計，這種趨勢很可能會持續到夏初。」

全美各城市和各州大幅削減活動，試圖遏止疫情擴散，通用汽車（GM）表示，3月銷售大幅下滑，較2019年同期減少約7%至61萬8335輛。

飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler）說，由於「1月和2月的強勁勢頭被3月分冠狀病毒疫情帶來的負面經濟影響抵消過頭，美國銷量滑落10%至44萬6768輛」。

美國汽車網站Edmunds.com預測，1月至3月，整個產業在美國市場的銷量下滑11.8%，降至350萬輛。（譯者：劉文瑜/核稿：劉學源）1090402

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報