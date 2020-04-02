疫情衝擊 美汽車市場3月買氣急凍銷售暴跌

（中央社紐約1日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續升溫，嚴重影響全美各地經濟活動，汽車市場3月買氣急凍，銷量大減。

法新社報導，有些汽車製造商並未按月細分銷售，但對採取這類作法的業者而言，美國經濟突然轉為停擺模式，3月分銷售數字可說慘兮兮。

福斯汽車（Volkswagen）3月在美國市場的銷售暴跌42%，豐田汽車（Toyota）也驟減35.3%。

考克斯汽車（Cox Automotive）資深經濟學家契斯布洛夫（Charlie Chesbrough）說：「隨著這場大流行病席捲全美，消費者對購買汽車等大額商品興趣缺缺。即使許多市場仍有買家有意消費也無法購買，因為經銷據點被迫關閉。」契斯布洛夫預測，未來幾個月恐怕還會雪上加霜。

契斯布洛夫說：「受消費者信心下跌和失業率大幅上升影響，4月恐進一步出現歷史性下滑。最樂觀估計，這種趨勢很可能會持續到夏初。」

全美各城市和各州大幅削減活動，試圖遏止疫情擴散，通用汽車（GM）表示，3月銷售大幅下滑，較2019年同期減少約7%至61萬8335輛。

飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler）說，由於「1月和2月的強勁勢頭被3月分冠狀病毒疫情帶來的負面經濟影響抵消過頭，美國銷量滑落10%至44萬6768輛」。

美國汽車網站Edmunds.com預測，1月至3月，整個產業在美國市場的銷量下滑11.8%，降至350萬輛。（譯者：劉文瑜/核稿：劉學源）1090402