力求每日新增確診50例內 韓國延長社交距離政策

（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國政府為將武漢肺炎每日新增確診例數控制在50例以內，今天宣布將原訂6日結束的社交距離（social distancing）措施延長2週。

路透社報導，韓國是中國以外亞洲地區疫情最嚴重的國家。韓國雖已大致將疫情控制住，每日新增確診病例在100以內，但教會、醫院、護理之家和入境旅客中仍持續出現疫情。

韓國政府本週持續評估是否要延長從3月21日開始實施的15天加強維持社交距離政策，在此政策下，政府呼籲關閉高風險設施，並禁止宗教、運動和娛樂性質的聚會。

不過保健福祉部長朴凌厚提到近日境外移入和小型群聚感染病例激增，導致政府必須取消原訂下週學校恢復上課的計畫，表示「現在鬆懈還太早」。

朴凌厚在政府的疫情會議後簡報會上表示：「我們的目標是將感染人數控制在我們的衛生和醫療系統能以平常程度應付的範圍內，這包括人員和病床在內。」

「若（新增感染人數）數字減少到50以下，就有可能得以在系統不致於壓力過重的情況下，穩定治療包括重症在內的患者。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1090404