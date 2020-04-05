義大利武漢肺炎重症減少 累計1萬5362死冠全球

義大利4日通報感染武漢肺炎且收治在加護病房的重症病患人數首度下滑。圖為知名景點比薩斜塔前零星民眾經過。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社米蘭4日綜合外電報導）義大利今天通報新增感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）681人不治，是將近2週以來最低數字，且收治在加護病房的重症病患人數也首度下滑。

路透社報導，義大利民防保護局今天通報681起死亡例，是自3月23日以來最低單日新增死亡人數，而自義大利北部2月21日爆發武漢肺炎疫情以來，累計死亡增至1萬5362人，依然高居全球之冠。

過去24小時新增4805起確診感染，略高於最近幾天的新增感染人數，累計確診感染則從3日的11萬9827例攀升至12萬4632例。但收治在加護病房的重症病患人數首度下滑，從3日的4068人降至3994人，減少74人。

民防保護局長波瑞里（Angelo Borrelli）在每日例行簡報時表示：「這是一項重要訊息，因為它可讓我們的醫院獲得喘息。」

義大利目前依然是武漢肺炎疫情最嚴重國家之一，境內不治人數占全球死亡總數將近1/4。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1090405