危機感強 東京醫師會發布醫療緊急事態宣言

（中央社記者楊明珠東京6日專電）武漢肺炎疫情擴大，東京確診病例今天再添83人，其中9成感染源不明。東京醫師會今天召開記者會表示，東京醫療崩潰的危險性增高，因此有必要發布「醫療緊急事態宣言」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球加速蔓延，日本疫情擴大，在日本政府明天發布「緊急事態宣言」之前，公益財團法人東京都醫師會今天召開緊急記者會發布「醫療緊急事態宣言」。

東京今天再添83例，確診病例累計1116例。東京於4日單日新增117例、5日新增143例，連續2天確診病例破百。

東京都醫師會會長尾崎治夫今天在記者會上說，東京週末兩天新增確診病例都是3位數，讓他危機感很強，如果確診病例比這數字更高，醫療第一線可能挺不住，因此東京都醫師會認為有必要發布「醫療緊急事態宣言」，告知市民目前東京處於危機狀況。

尾崎說，發布「醫療緊急事態宣言」是希望東京所有市民為了防止疫情擴大，有必要自我克制、盡量不要出門，要付出比以往更大的努力防疫才行。

他說，已在個人臉書（Facebook）發出訊息，呼籲東京市民一起努力忍耐6週，6週之內盡量不要外出，讓疫情不要擴大。這項呼籲獲得很大的迴響。

尾崎說，目前醫療體制面臨緊繃的情況，這一週醫療第一線的醫護人員相當疲憊，尤其他聽到很多醫院反映年輕醫師的精神負擔極大。這可能是因為目前醫院包括輕症、無症狀的確診者都接納，醫師擔憂病床不夠，再加上醫師擔憂自己也會被感染。

他說，現在最重要的是讓疫情擴大的速度放緩，希望東京市民在未來的6週能提高防疫意識，為東京努力，盡量不要外出。如果是不必要、不急的事，請盡量不要外出。不要去密閉空間、人群密集、人與人密切接觸的「3密」場所。（編輯：郭中翰）1090406