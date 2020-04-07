印度21天全國封鎖期 考慮延長

（中央社記者康世人新德里7日專電）在武漢肺炎疫情持續升溫下，印度部長級小組今天開會討論是否延長全國封鎖，許多省長和專家認為有必要延長，中央政府正在考慮這項建議。

不過，印度衛生與家庭福利部次長阿加渥（Lav Aggarwal）表示，政府尚未作出延長全國封鎖的決定，人們應停止猜測。

為控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），印度總理莫迪3月24日晚間宣布3月25日零時起全國封鎖21天。這項封鎖令將在4月14日午夜後結束。

但印度疫情仍持續惡化，根據各省通報資料，印度截至今天累計的武漢肺炎確診病例已破5000例，有142人死亡。莫迪昨天主持內閣會議時，要部長們為這種「新常態」做好準備，各部會應制定分級計畫，慢慢開放沒有疫情熱點的部門。

在莫迪任命下，由國防部長辛赫（Rajnath Singh）領導的部長級小組今天開會討論是否延長全國封鎖。根據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，至少有4個省的省長或官員代表建議，在疫情尚無法控制下，應該延長全國封鎖。

報導引述沒有具名的知情人士說，有人建議，占總確診病例80%的縣市等行政區，應在21天全國封鎖期結束後繼續封鎖，包括新德里和金融大城孟買。

印度新聞信託社（PTI）引述沒有具名的消息人士指出，許多省政府官員代表和專家都建議中央政府延長封鎖期，「中央政府正朝著這個方向思考」。

馬德雅省（Madhya Pradesh）省長喬汗（Shivraj Singh Chouhan）表示，如果需要，馬德雅省政府將延長封鎖期。拉吉斯坦省（Rajasthan）省長蓋洛特（Ashok Gehlot）也說，拉吉斯坦省不能立刻取消封鎖，必須分階段進行。

泰倫加納省（Telangana）省長拉奧（K Chandrasekhar Rao）昨天表示，將呼籲莫迪延長封鎖期，以追查疫情擴散的情況。

印度實施全國封鎖後，所有交通全部暫停，包括國內和國際航班，政府禁止人們在沒有必要理由下外出。

不過，由於印度政府沒有良好的配套措施，在全國封鎖後，印度非政府組織「簡．薩哈斯」（Jan Sahas）調查，逾9成的外地建築工人失業，數百萬在城市討生活的外地工人在無以維生下，步行數百公里返回農村；至少有66%的受訪工人說，如果封鎖超過21天，他們將無法負擔家裡一週的開銷。（編輯：馮昭）1090407