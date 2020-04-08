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美國疫情數據：非裔死亡率較高

最新更新：2020/04/08 17:16

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）新型冠狀病毒不長眼，但美國部分州的數據卻顯示，在這波疫情中非裔美國人死亡率比較高。

專家表示，非裔美國人受到和貧窮相關潛在健康狀況的嚴重影響，而且往往不易獲得篩檢和醫療照護的管道。

美國公共衛生局長亞當斯（Jerome Adams）今天告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）:「我們知道非裔罹患糖尿病、心臟病和肺部疾病的可能性比較高。」

而這些慢性病又與貧窮和結構性種族主義有關，可能導致更嚴重形式的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

本身是非裔的亞當斯，不但有高血壓，還有氣喘毛病。他說：「我是在貧窮環境下長大的非裔美國人縮影。」

「因此，我和許許多多的非裔美國人都是2019冠狀病毒疾病的高危險群。」

芝加哥的染疫死亡病例68%來自非裔，而非裔僅占芝加哥人口30%。市長萊特夫特（Lori Lightfoot ）在疫情簡報會上表示：「這個數字令人吃驚。」

這種趨勢也在北卡羅來納州、路易斯安那州、密西根州、威斯康辛州和首都華盛頓特區上演。

美國公共衛生學會（American Public Health Association）執行總監班傑明（Georges Benjamin）指出，這項議題也和社會階級有關，非裔美國人的工作性質往往和民生必需相關，因此容易暴露在感染風險中。非裔美國人多半要面對人群，像是公車司機，較多在護理之家或雜貨店工作，以及較多非裔美國人是搭乘大眾運輸工具上班。

非裔美國人在醫療系統面臨的既定偏見也可能讓這項議題更為複雜。

加州大學河濱分校（University of California, Riverside）流行病學家布朗（Brandon Brown）說：「就跟生了其他的疾病或疼痛一樣，非裔美國人不太可能讓醫療人員相信他們的症狀，這是因為內隱偏見的關係。 」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1090408

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