新加坡解禁奇美水餃 花雕雞泡麵等也獲准進口

（中央社記者黃自強新加坡8日專電）駐新加坡台北代表處今晚指出，台酒花雕雞、麻油雞、花雕牛及一度贊等5款泡麵最近獲准銷往新加坡，另曾受劣質油品事件波及的奇美水餃與統一含肉泡麵也終獲星方認可解禁。

根據駐新加坡台北代表處經濟組資料，新加坡核可包括有加熱豬肉產品、水餃與多款泡麵等產品。

代表處經濟組參事陳寬享今天晚間告訴中央社記者，今後台灣生產的豬肉、禽肉及蛋類等加工罐頭食品，只要經台灣主管機關出具正式信函，再經新加坡食品局列入預核清單，就不需要再透過實地查廠程序，就能出口到新加坡。

他指出，奇美3款冷凍水餃與統一3項含肉類的泡麵，曾受2014年9月爆發劣質油品事件波及，遭新加坡宣布暫停進口，駐新加坡台北代表處經過多年積極爭取，終於今年4月間獲解除進口禁令。

陳寬享認為，台灣多年來加強對食品安全管控，相信也獲得新加坡肯定，並配合要求即時提供新加坡要求的書面審查文件，最終逐漸獲得新加坡食品局信任。

陳寬享並說，這次受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，新加坡全面取消公務出國行程，新加坡食品局為加速掌握更多高品質產品的供應來源，取消赴台查廠行程，直接同意台灣4家廠商產品輸出到新加坡，同時進一步放寬台灣豬肉、禽肉及蛋類等的加工罐頭食品輸往新加坡程序。（編輯：劉學源）1090408