贈醫療人員面罩遭轉手 阿根廷議員戴著開會被揭發

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯9日專電）阿根廷一非營利組織製作塑膠面罩捐給醫護人員防疫，卻遭轉手提供給議員，不少議員直接戴面罩開會遭揭發。受贈者事後道歉坦承為合作提供防疫面罩「借給」議員使用。

阿根廷號角報（Clarín）等媒體報導，控訴揭發這件醜聞的是阿根廷北部圖庫曼省（Tucumán）一個非政府組織「圖庫曼隔離團結」（Quarantine Solidarity Tucumán）。

這個組織在阿根廷爆發武漢肺炎疫情後，由當地一些工程師、醫生和設計師、義工們共同組成，1個月前密集開會合作，並利用3D列印設備製造防護用的「塑膠面罩」，提供給缺乏防疫物資的醫療人員使用。

這個組織卻發現當地議會多名議員在7日開議期間，戴著他們製作的防護面罩開會；組織在臉書發表聲明，從未捐贈面罩給任何議員，不知這些面罩如何到達議員手中，並譴責這些議員不應使用捐贈給醫護人員的物資。

組織隨後發現這30個防護面罩是由他們6日捐贈給當地一家醫療機構，由負責人杜哈德（Sebastián Duhalde）接受並提供醫療人員使用，但杜哈德後來卻轉送給當地議員。

組織聲明指出，這些議員開會並不需要用到防護面罩，目前正值疫情嚴峻時刻，這些稀有防疫物資，應該提供給真正需要的醫療人員使用。

受贈者杜哈德事後透過臉書公開道歉，並解釋是為合作之故，才暫時將這些防護面具「借給」議員使用，將儘快歸還給診所的醫療人員。（編輯：韋樞）1090409