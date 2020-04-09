英相強生病情好轉 防疫封鎖令料將延長

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）轉入加護病房已第4天，病情正在好轉；英國政府正研擬延長封鎖令，退場機制也引發關注。

法新社報導，強生是染疫的最著名世界領袖，且因病情惡化於6日轉入加護病房治療，這對於正面臨當代國家緊急狀況的首相而言，是史無前例的狀況。

英國數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）告訴英國廣播公司（BBC）：「他的情況穩定，正在好轉，可以坐起身並和醫療人員談話。我相信他的情況正在好轉」。

這次疫情重創英國政府核心，全國感染人數超過6萬人，並有逾7000人死亡，昨天單日死亡人數再創下938人紀錄。首相職務自6日起由外相拉布（Dominic Raab）暫代，他將帶領被稱為「戰時內閣」的政府。

英國內閣今天舉行例行冠狀病毒疫情應對會議，討論是否延長3月23日發布的嚴厲社交距離措施。

不過，由強生發布的封鎖令將延續到何時也受到關注，路透社報導，英國最大在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）今天呼籲政府提出封鎖令退場機制。這次封鎖令是英國史上和平時期最嚴厲的措施。

施凱爾說：「我正要求政府提出退場策略。」他又說：「我並不是要求一個準確的時間點，而是策略。此事對民眾來說相當艱困，我們必須知道這些計畫是否就緒，以及確切內容為何。」（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090409