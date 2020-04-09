印度央行：為抗疫全國封城 直接衝擊經濟

（中央社記者康世人新德里9日專電）印度儲備銀行（RBI，印度央行）今天發布報告，因武漢肺炎而使全國封城，直接影響印度經濟，並因全球貿易成長放緩帶來第二波影響，今年不會有任何成長預測。

雖然印度央行表示，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的衝擊，今年不會有任何成長預測，但穆迪（Moody's）、惠譽（Fitch）和高盛集團（Goldman Sachs）等國際信評和金融機構近日預測印度今年經濟成長只有1.6%到2.5%。

印度央行發表的貨幣政策報告表示，2019冠狀病毒疾病所帶來的宏觀經濟風險，對印度將是嚴峻的。大流行的影響發生在印度經濟剛剛開始復甦之際，「COVID-19像幽靈一樣徘徊在未來」。

報告說，在印度為阻止2019冠狀病毒疾病蔓延而努力之際，疫情將因全國封鎖而直接影響印度的經濟活動；而第二輪的效應將透過全球貿易成長嚴重放緩而發生作用。更直接的影響是溢出效應，將透過金融和信心管道傳遞到金融市場。

印度央行的報告認為，無可避免的，疫情影響將加劇印度始於2018年第2季的經濟成長放緩。

報告聲稱，在2019冠狀病毒疾病疫情爆發前，印度2020到2021財政年度的經濟前景是樂觀的，因為冬天播種於春天收成的作物大豐收、利率下調的政策改善及去年大幅削減公司稅率。

但印度央行表示，2019冠狀病毒疾病已徹底改變這種樂觀前景，預計全球經濟將在2020年陷入衰退。

為維持金融穩定，印度央行宣布，為國內市場注入盧比和美元以增加流動性。

印度央行表示，儘管國際油價急遽下滑，如果油價持續下滑將改善印度的貿易條件，但印度從油價下滑的獲益，將不會抵消全國封鎖帶來的連動影響，及外部需求下滑的損失。

報告說，預計印度今年第2季的消費者物價指數（CPI）將降到4.8%，第3季降到4.4%，而第4季進一步降至2.2%，2021年第1季則為2.4%。在普遍存在的高度不確定下，總需求可能比目前疲軟，進一步緩解核心的通貨膨脹壓力。（編輯：郭中翰）1090409