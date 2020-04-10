荷蘭立場軟化 歐盟財長達成逾16兆元抗疫紓困案

（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）歐洲聯盟財長今天達成規模5000億歐元（約新台幣16.4兆元）紓困協議，原先堅持紓困必須要求附帶條件的荷蘭最後立場軟化。但會中決定擱置義大利和法國提出的聯合發債要求。

在荷蘭態度軟化，不再堅持要求接受紓困的國家必須承諾實施經濟改革，並接受外部監督，才能獲得紓困後，歐盟財長會議才打破僵局，達成協議。義大利對荷蘭在疫情延燒之際提出這項要求感到震驚。

歐元集團（Eurogroup）主席，同時也是葡萄牙財長的沈德諾（Mario Centeno）會後說：「我們的公民要求一個可以保護他們的歐洲，我們今天做出回應，包括幾週前似乎還不太可能的大膽提案。」

經過一番折衷妥協，歐盟財長的最後聲明強調這次紓困將專門指定給2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關用途。這波疫情已在歐洲奪走超過6萬5000條人命。

沈德諾告訴媒體：「我們今天就三項安全網，以及一項復甦計畫達成協議，以利我們在危機結束後，一起成長，而不是分崩離析。」

紓困協議涵蓋一項規模1000億歐元的聯合就業保險基金，以及一項歐洲投資銀行（European Investment Bank）工具，可以提供企業2000億歐元的流動性資金，以及歐元區紓困基金「歐洲穩定機制」（European Stability Mechanism）的2400億歐元信用額度，以支持受疫情重創的國家重建經濟。

不過，歐盟財長將義大利、西班牙和法國提出的聯合發行債券計畫，暫時擱置一旁。在德國反對下，歐盟財長決定將這個暫稱「冠狀病毒債券」（coronabond）的提案，交由本月稍後舉行的歐盟領袖峰會「研究」。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1090410