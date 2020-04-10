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東南亞疫情延燒 菲律賓增18死泰國增50例確診

最新更新：2020/04/10 19:33

（中央社曼谷10日綜合外電報導）東南亞的武漢肺炎疫情持續升溫。泰國今天通報新增50例確診、1例死亡，菲律賓新增119例確診、18例死亡，馬來西亞新增118例確診、3例死亡，印尼更新增219例確診、26例死亡。

泰國疫情指揮中心今天公布，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例增至2473例，死亡累計達33例，有1013名患者已康復返家。

泰國疫情指揮中心發言人他威辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，今天新增病例有3例為境外移入，27例與前例有關，另有8例尚待疫調結果。新增死亡病例為43歲女性。

根據菲律賓衛生部今天發布的公報，境內武漢肺炎確診病例累計達4195例，不治人數攀升至221人，康復患者則新增16人，目前全國痊癒人數來到140人。

馬來西亞衛生部今天通報，境內武漢肺炎確診病例累計達4346例，是東南亞染疫人數最多的國家；其中1830名患者已痊癒。病故人數則攀升至70人。

印尼衛生部官員尤里安托（Achmad Yurianto）今天在記者會上宣布，境內證實感染武漢肺炎人數累計達3512人，死亡增至306例。（譯者：吳昇鴻/核稿：張正芊）1090410

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