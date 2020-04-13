97歲嬤戰勝武漢肺炎 創巴西最高齡痊癒紀錄

影片來源：Estadão

（中央社里約熱內盧12日綜合外電報導）在巴西，一名年齡近百的老婦人感染2019冠狀病毒疾病後入院治療，一度送入加護病房救治，今天奇蹟似地康復出院，給了疫情嚴峻的巴西一線希望。

路透社報導，高齡97歲的達柯雷多（Gina Dal Colleto）4月1日因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）入院治療時，多數人都認為她恐難熬過這一劫。

不過根據「聖保羅州報」（Estadao）公布的影片，達柯雷多今天從聖保羅（Sao Paulo）維拉新星醫院（Hospital Vila Nova Star）坐著輪椅被推出來時，受到醫護人員夾道熱烈歡送，成為巴西已知最年長的2019冠狀病毒疾病痊癒者。

她出人意料的康復，給了拉丁美洲疫情最嚴峻的巴西一線希望。這波新型冠狀病毒疫情暴露出巴西公共衛生系統捉襟見肘，政壇為了如何最有效地遏止疫情擴散及撐起國內經濟，出現激烈辯論。

管理維拉新星醫院的Rede D'Or Sao Luiz集團在聲明中說，達柯雷多的義大利裔家族有11名手足，如今僅餘她在世，她獨自居住在港口城市聖多斯（Santos）。

聲明指出：「雖然活了近一個世紀，吉娜（達柯雷多）生活作息仍非常活躍，喜歡走路、買東西和下廚。她有6名孫子女和5名曾孫子女。」

聲明提到，達柯雷多住院期間，曾接受吸氧治療，一度送入加護病房。

巴西衛生部今天表示，疫情造成國內累計1223人死亡，比前一天多了99人，另確診病例累計2萬2169起。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1090413