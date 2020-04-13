抗疫封城百萬人失業 菲律賓擬援助到5月底

為遏阻2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，菲律賓各大城市封城，大馬尼拉地區封城下，4月3日可見馬路上只有兩、三輛車。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月13日

（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）菲律賓各大城市為遏阻新型冠狀病毒蔓延而封城，104萬勞工失業。菲國財政部表示，擬出計畫援助受影響者到5月底，但除了貧困家庭，僅部分中產階級家庭有機會獲得援助金。

菲律賓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）今天新增284例確診病例、18人不治，累計確診達4932例，逼近5000大關，共315人病逝，242人康復。

菲律賓勞工部12日發布新聞稿，在各大城市延長強化社區隔離下，根據勞工部各區域辦公室的報告，約104萬8649名正規部門勞工受公司行號暫時停業或彈性工作安排影響，失去工作機會。

菲國勞工部表示，除了正規部門勞工，還有近25萬非正規部門勞工需要援助。

由於菲律賓多數勞工沒工作就沒收入，勞工部長貝約（Silvestre Bello III）向企業主喊話，請他們在勞工不工作的情況下繼續發工資。

貝約籲請雇主，尤其是大型企業老闆「向你們的員工和工人進一步慷慨解囊。你們的善良和同情心對政府是極大的幫助」。

菲律賓財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）今天接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問時說，財政部已擬定援助受影響民眾到5月底的財政計畫。

杜明奎說：「我不是說我們會延長它（強化社區隔離）到4月30日以後，但我們的計畫是為4月到5月擊敗這種冠狀病毒疾病的需求提供資金。」

目前菲國各大城市實施強化社區隔離到4月30日，杜明奎說，官員對在5月前讓經濟重新恢復運行抱有希望，但做任何決定前，會考量當前疫情。

菲國政府封城紓困計畫目前僅涵蓋「窮人中最窮的那些人」，這些低收入戶可獲得兩個月、每月5000到8000披索（約新台幣2974到4759元）援助金。

至於輿論希望將中產階級納入援助，杜明奎說，中產階級中在中小企業工作的人將可獲得現金援助，但納入所有中產階級家庭目前不在計畫中。

菲國經濟因封城面臨零成長甚至可能衰退、財政吃緊下，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）8日深夜說，若到了萬不得已，會考慮拋售菲律賓文化中心、菲律賓國際會議中心等政府資產。（編輯：郭中翰）1090413