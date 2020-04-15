魔鬼藏在細節裡 韓防疫當局籲別在手上蓋章

（中央社首爾15日綜合外電報導）不少人會在投票後將投票用印章蓋在手上，拍照認證「已投票」，不過在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情之下，這項行為可能帶來感染風險。

韓國國會選舉正式投票日今天登場，面對前往投票所的大批人潮，防疫當局嚴陣以待，進入投票所不僅要戴口罩，也必須著用現場發放的塑膠手套，降低社區感染風險。

韓聯社報導，韓國防疫當局也呼籲民眾，這次投完票別再在手背上蓋章，避免病毒傳染，「蓋在塑膠手套上也有一定風險」，建議可使用投票所設置的拍照區或標識拍攝認證照。

拍攝投票認證照在韓國相當普遍，在20、30多歲族群中更為熱絡，不僅記錄生活、也有催票的功效，還有公益團體或業者會配合投票日舉辦活動，只要上傳投票認證照就能得到優惠、或響應公益活動。

疫情當前，多數選民都相當配合，有人改為將印章蓋在投票指南背面、或是自己準備便條紙蓋章，也有人直接拍下投票後發放的「投票確認證」作為證明上傳。

住在江原道春川市的崔小姐表示，先前看到新聞說，在手背上蓋章有感染2019冠狀病毒疾病的風險，「但因為是第一次跟兒子一起投票，所以拍了投票確認證作為紀念」。

而這次在10、11日舉行的提前投票，共計有1174萬2677人參與，提前投票率26.69%達到史上最高紀錄，比2016年的上屆國會選舉提前投票率12.19%高出14.5個百分點，也較2018年地方選舉提前投票率20.14%高出6.55個百分點。

韓國在2013年導入提前投票制度，取代原本須事前申請的缺席投票制度，因故無法在正式選舉日投票的選民，可在公告提前投票日至全國各地開設的投票所投票，也成為這次疫情中分散投票人潮的有力措施。（譯者：廖禹揚/核稿：劉文瑜）1090415