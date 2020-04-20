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第一家不敵疫情美國百貨商 尼曼瑪戈傳將破產

最新更新：2020/04/20 17:43

（中央社達拉斯20日綜合外電報導）知情人士表示，美國精品百貨公司業者尼曼瑪戈集團（Neiman Marcus Group）最快將在本週尋求破產保護，成為第一家疫情爆發後不敵經濟影響的大型美國百貨公司營運商。

疫情蔓延迫使尼曼瑪戈集團暫時關閉43家分店、大約20多家Last Call折扣商店及兩家位於紐約的波道夫‧古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman），這家總部位於達拉斯、負債累累的公司幾乎沒有什麼選擇。

根據消息人士，尼曼瑪戈集團正與債權人最後談判一筆總額達數億美元的貸款，這筆貸款將使集團在破產程序中維持部分運作。尼曼瑪戈還讓約1.4萬名員工中的許多人放無薪假。

消息人士說，破產申請可能在幾天內提出，不過時間可能會延後。尼曼瑪戈在上週未支付數百萬美元債務，其中一筆債務給公司幾天時間避免違約。

根據信評機構標準普爾（Standard & Poor's）的數據，尼曼瑪戈借款總額達48億美元左右。部分債務是2013年集團所有者、私募股權公司Ares Management Corp和加拿大退休金計畫投資委員會（CPPIB）以60億美元槓桿收購後所留下來的。

其他百貨公司營運商也不得不關閉他們的商店，努力避免步上尼曼瑪戈的後塵。

梅西百貨公司（Macy's Inc.）和美國高檔連鎖百貨公司諾斯壯公司（Nordstrom Inc.）努力爭取新融資，例如用部分房地產借款。根據路透社上週報導，潘尼百貨公司（J.C. Penney Co.）正考慮申請破產。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1090420

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