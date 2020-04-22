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受疫情衝擊 拉丁美洲將陷最嚴重衰退

最新更新：2020/04/22 12:05

（中央社聖地牙哥21日綜合外電報導）聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會今天表示，受冠狀病毒疫情影響，拉丁美洲將陷入有史以來最嚴重的經濟衰退，2020年國內生產毛額（GDP）將下滑5.3%。

法新社報導，聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會（United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean）表示，拉丁美洲經濟上一次出現嚴重萎縮是在1930年經濟大蕭條（-5%），或更早的1914年（-4.9%），即第一次世界大戰開打時。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發前，拉丁美洲經濟連續7年陷入低迷，2014年到2019年平均成長0.4%。

根據拉丁美洲和加勒比經濟委員會，2020年整個區域只有多明尼加共和國的經濟維持穩定，其他國家經濟都下滑。

委內瑞拉預料將是受衝擊最嚴重的經濟體，經濟將萎縮18%，接著是阿根廷、墨西哥與厄瓜多，將縮減6.5%。

「中國是南美洲的重要出口市場，由於中國活動下滑，嚴重衝擊數個國家」，南美洲經濟將下滑5.2%。

由於「旅遊業不景氣，加上主要商業夥伴與外匯來源美國的活動減少」，中美洲經濟將減少2.3%。加勒比地區的旅遊業也將下滑，GDP將減少2.5%。

拉丁美洲和加勒比經濟委員會說，2020年拉丁美洲的貧窮率將從30.3%增至34.7%，相當於增加2900萬人，失業率將從8.1%增至11.5%，將有3770萬人沒有工作。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1090422

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