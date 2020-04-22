趕在飲料店暫停服務前 新加坡珍奶店湧現人潮

（中央社新加坡21日綜合外電報導）為遏止武漢肺炎疫情擴大，新加坡政府宣布，只賣飲料、甜點的餐飲店必須暫時關閉。消息一出，當地許多珍奶店紛紛出現排隊人潮，不少人都希望把握機會買到「最後一杯飲料」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐全球，新加坡目前累計確診人數達9125人。星國政府決定緊縮必要服務行業範圍，自21日11時59分起至5月4日，暫時關閉包括珍珠奶茶店在內專賣飲料、糕點等商店，以及髮廊和理髮店等較不重要的必要服務行業。

根據新加坡貿工部新聞稿，這將可減少在「阻斷措施」（Circuit Breaker）期間需要出門上班的員工人數，透過減少人員流動，遏止COVID-19傳播。另外，原定4月7日到5月4日實施的阻斷措施也將延至6月1日止。

手搖飲料店將暫時關閉的消息傳出後，人潮也湧現多家珍奶店。「海峽時報」（The Straits Times）報導，包括位於實龍崗花園的LiHo珍奶店、大巴窯的貢茶等都可看到民眾大排長龍，其中也不乏外送員。

外送員海克爾（Alif Haikal）受訪時表示，為了等珍奶店將2張訂單的飲料製作完成，他已等了超過25分鐘。以往通常只需要等5分鐘左右。

31歲的海克爾說，從下午5時開始，幾乎每個小時都會接到至少2張飲料訂單。

即便當天外送服務量很高，海克爾擔心珍奶店暫時關閉將影響收入。他說：「我的訂單中，約有5成都是飲料訂單，因此這項措施一定會影響像我這樣的人。」（譯者：侯姿瑩/核稿：張曉雯）1090422