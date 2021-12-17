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美國盼盡快與中國談武器管制 但未定時間表

2021/12/17 14:04
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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）隨著中國逐漸增加核武及核動力潛艦數量，美國國務院高階官員今天表示，美國希望盡快就限武議題和中國對話，但他並未給出時間表。

這名官員說，預期未來幾年內，中國擁有的核武會增加一倍，而美國和俄羅斯已大幅削減庫存。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上月16日曾說，美國總統拜登和中國國家主席習近平上月舉行視訊會議時，同意研究限武協商的可能性。

高階官員表示，拜登和習近平上月通話時，看起來都同意這類對話有急迫性。

他在日內瓦告訴記者：「因此我樂觀認為此事很快就會展開，但我無法說明確切的時間或層級。」他也未具體提到美中雙方就此議題溝通的框架和範圍。

他說：「中國正在打造更大、更多樣化的核武庫，這可以從正在興建的飛彈發射井和正在開發的新型運載系統得到印證。我們認為，中國核武庫會在未來幾年內增加一倍。」

美國一再敦促中國加入美國與俄羅斯的新限武條約。

中國樂見美國與俄羅斯對話，但中國駐日內瓦裁軍事務大使李松10月告訴記者，中國對「所謂三方武器管制和裁軍」不感興趣。

中國聲稱自家核武數量遠不及美俄，中國雖準備好對話，但前提是美國把自身核武庫存削減到中國的水準。

李松表示，中國無意尋求與擁核大國平起平坐，發展核武也只是為了自衛。

自拜登和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）6月舉行峰會以來，美俄已在日內瓦進行兩輪的戰略穩定會談。

但國務院高階官員說：「隨著科技發展，這些會談仍極為困難，且變得更加複雜。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1101217

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