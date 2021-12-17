更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本群馬縣工廠群聚感染 沖繩首例Omicron確診

2021/12/17 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本群馬縣今天新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中有30例是一家公司旗下2間工廠群聚感染；另外沖繩縣美軍基地漢森營也有1例Omicron變異株確診，是沖繩縣首例Omicron確診。

日本放送協會（NHK）報導，群馬縣今天新增52例確診，其中有30例分別是在同家公司經營的桐生市與太田市的工廠工作，這兩間工廠相關人士至今已累計48例確診。

內閣官房長官松野博一在下午的記者會上表示，關於群馬縣群聚感染，現在當地已在進行疫調，後續將由厚生勞動省與群馬縣聯繫確認狀況，進行必要的因應措施。

另外，沖繩縣本島北部一名在美軍基地漢森營工作的50多歲男性，確診變異病毒株Omicron，是沖繩縣境內首例Omicron確診者。

報導說，漢森營最近爆發群聚感染，以從美國派來日本的陸戰隊員為中心，確診約100例，沖繩縣要求進行基因分析，確認感染的病毒株。

東京都今天新增20例確診，比上週一減少5例，東京都已連續62天單日新增不到50例。

不過東京都今天確認增加2例Omicron確診者，其中1例為20多歲男性，是昨天確診Omicron女性患者的密切接觸者。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這名男子曾在12日前往觀賞足球，東京都正聯繫約80名同場觀眾接受檢查，並要求男子的家人、同事等10名密切接觸者入住防疫旅館。

另一例則為50多歲男性，他本月11日從美國返回日本，在羽田機場檢疫時為陰性，12日在家隔離時開始出現症狀，確診後進行基因分析，今天確認感染Omicron變異株。他的密切接觸者為3名同住家人，正安排入住防疫旅館觀察。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1101217

延伸閱讀
日本解除緊急事態不到2週 北海道札幌群聚感染日本醫院25人群聚感染 其中24人打過2劑疫苗日本沖繩醫院爆196例群聚感染 64名染疫患者死亡
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族