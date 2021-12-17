日本群馬縣工廠群聚感染 沖繩首例Omicron確診

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本群馬縣今天新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中有30例是一家公司旗下2間工廠群聚感染；另外沖繩縣美軍基地漢森營也有1例Omicron變異株確診，是沖繩縣首例Omicron確診。

日本放送協會（NHK）報導，群馬縣今天新增52例確診，其中有30例分別是在同家公司經營的桐生市與太田市的工廠工作，這兩間工廠相關人士至今已累計48例確診。

內閣官房長官松野博一在下午的記者會上表示，關於群馬縣群聚感染，現在當地已在進行疫調，後續將由厚生勞動省與群馬縣聯繫確認狀況，進行必要的因應措施。

另外，沖繩縣本島北部一名在美軍基地漢森營工作的50多歲男性，確診變異病毒株Omicron，是沖繩縣境內首例Omicron確診者。

報導說，漢森營最近爆發群聚感染，以從美國派來日本的陸戰隊員為中心，確診約100例，沖繩縣要求進行基因分析，確認感染的病毒株。

東京都今天新增20例確診，比上週一減少5例，東京都已連續62天單日新增不到50例。

不過東京都今天確認增加2例Omicron確診者，其中1例為20多歲男性，是昨天確診Omicron女性患者的密切接觸者。

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這名男子曾在12日前往觀賞足球，東京都正聯繫約80名同場觀眾接受檢查，並要求男子的家人、同事等10名密切接觸者入住防疫旅館。

另一例則為50多歲男性，他本月11日從美國返回日本，在羽田機場檢疫時為陰性，12日在家隔離時開始出現症狀，確診後進行基因分析，今天確認感染Omicron變異株。他的密切接觸者為3名同住家人，正安排入住防疫旅館觀察。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1101217