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東京銀座地標鐘塔將設空中花園 2022年6月開放

2021/12/17 18:11（12/17 18:18 更新）
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日本「和光本館」將改名為「SEIKO HOUSE GINZA」，並進行改裝工程，預計明年6月10日開幕。（圖取自SEIKO網頁www.seiko.co.jp）
日本「和光本館」將改名為「SEIKO HOUSE GINZA」，並進行改裝工程，預計明年6月10日開幕。（圖取自SEIKO網頁www.seiko.co.jp）
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本東京銀座知名的觀光地標鐘塔、珠寶首飾百貨「和光本館」將進行改名與改裝，頂樓的招牌鐘塔規劃設置給VIP顧客使用的空中花園，預計明年6月10日開幕。

日本朝日新聞、共同社報導，和光百貨的母公司精工控股（SEIKO Holdings）16日宣布，「和光本館」將改名為「SEIKO HOUSE GINZA」，並進行改裝工程，預計明年6月10日開幕。

和光本館是一棟7層建物，位於銀座四丁目的交叉路口，1932年進行增建與改建以來，明年將迎接90週年。

本次改裝主要針對5樓以上樓層，設置大廳、休息室，7樓並將設置可欣賞鐘錶職人技術的工作室，頂樓的招牌鐘塔規劃給VIP顧客使用的空中花園等。

地下1樓到地上4樓則不會有太大變動，高級鐘錶與珠寶等店家持續營業。

報導指出，精工進行改裝和光本館的背景，是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致主力商品手錶等業績不振，希望藉由改裝高知名度的和光本館，強化精工品牌形象。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1101217

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