薩克勒家族被控助長類鴉片氾濫 法官推翻巨額和解

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國薩克勒家族成員被控助長類鴉片藥物成癮氾濫，原本以約45億美元達成和解，不過聯邦法官今天推翻先前裁決，以致生產奧施康定的家族企業普度製藥破產重組決定也出現變數。

路透社報導，曼哈頓聯邦地區法院法官麥馬洪（Colleen McMahon）在書面意見中指出，批准和解的紐約破產法院無權賦予薩克勒家族（Sackler）日後可免於相關類鴉片訴訟的保護，而這些訴訟是普度製藥（Purdue Pharma LP）破產重組的關鍵，這家生產止痛藥「奧施康定」（OxyContin）的藥廠表示，它將會上訴。

薩克勒家族揚言，沒有法律保護的保證，就會放棄和解。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）發表聲明說，樂見法官的這項裁決，並表示：「破產法院無權剝奪類鴉片藥物危機受害人提告薩克勒家族的權利。」

反對普度製藥破產重組的華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）也讚揚麥馬洪的裁決，並說：「司法不能雙標，一套針對美國普羅大眾而另一套針對富商巨賈，若有必要，我打算一路打官司到最高法院，直到薩克勒家族罪責難逃。」

超過95%的債權人，即本案中控告普度製藥及薩克勒家族的主要原告，贊成這家藥廠重組。

麥馬洪指出，不過也有8個州、華盛頓特區、西雅圖及超過2600名受害者反對，美國司法部的破產監督部門與曼哈頓美國聯邦檢察官辦公室也不贊成。

麥馬洪質疑，早在普度製藥聲請破產前，約莫10年間，這家企業替薩克勒家族獲利超過100億美元。

薩克勒家族被控脫產，以防日後針對普度製藥的訴訟耗盡資金，不過他們矢口否認，並說大部分的錢用於繳稅和投資，並未中飽私囊。

普度製藥在2019年9月聲請破產，當時超過3000件訴訟指控這家公司與薩克勒家族，助長自1999年以來造成大約50萬人喪命的公衛危機。

原告指控普度製藥及薩克勒家族成員積極推銷奧施康定，卻淡化這款處方用藥將造成用藥成癮及過量的風險，不過被告駁斥上述指控。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1101217