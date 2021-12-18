法國估Omicron占新增染疫10% 將採更嚴格措施

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）法國衛生部長今天表示，法國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例高達10%疑似是變異株Omicron，將對進入部分場所的民眾採取更嚴格防疫措施。

路透社報導，預計明年初將推出新的疫苗通行證，民眾進入餐廳和搭乘長程大眾交通運輸工具須出示證明。根據現行規定，只要持有近期COVID-19陰性篩檢結果，就可以進入許多室內公開場所。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）接受法國公共電台（France Inter Radio）訪問時表示，他預期下週初衛生部將批准為所有5到11歲兒童施打疫苗。

目前只讓有嚴重健康問題或具有額外健康風險的兒童接種疫苗。

法新社報導，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）昨天警告，Omicron正以「閃電般」的速度在歐洲傳播，還說2022年初起將成為法國的主要病毒株。

卡斯特克斯還說，雖然對於Omicron仍所知甚少，但「看來似乎沒有比Delta變異株危險，而且我們取得的資料顯示，以追加劑達到完整疫苗覆蓋，對這個疾病的重症有良好保護」。

根據最新數據，法國有將近3000名確診者住在加護病房。

同時，卡斯特克斯表示，法國民眾可以接種追加劑的時間，將從原本施打第2劑後5個月，縮短至4個月。

卡斯特克斯說，法國政府將宣布從明年開始，針對未接種疫苗者祭出新措施。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1101218