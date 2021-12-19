美銀行業：疫情加速金融服務無接觸及線上化

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Covid-19疫情爆發以來，影響美國金融服務的樣貌。圖為中國信託銀行在美分行大廳，行員戴口罩，櫃台設置隔板。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月19日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）Covid-19疫情爆發1年多，對美國各行各業影響深遠，銀行業者點出幾大趨勢：疫情加速金融服務線上化，信用卡無接觸付款增多，銀行在商家貸款或紓困時扮演重要角色。

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）洛杉磯地區20多家銀行代表17日在蒙特瑞公園市（Monterey Park）集會，會長劉建虹受訪時，談到1年多來疫情對美國銀行業的影響與未來發展趨勢。

劉建虹同時為美國中國信託銀行（CTBC Bank）副總裁，他表示，疫情影響下，大眾更加依賴科技，以往客戶使用網路銀行，大多是查詢餘額或匯款，如今無論是線上開戶或貸款都很普遍，理財投資也越來越多採用線上諮詢。

疫情影響百工百業，特別是在美國的華人銀行，在疫情下與商家、社區產生了更強的連結。

劉建虹說，美國政府提供「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program, PPP），華人銀行扮演重要角色，疫情期間幫助旅館、餐館等地方華人企業申請貸款，度過難關。

劉建虹說，雖然美國正逐漸走出疫情，恢復正常生活，但民眾使用金融服務的習慣已經發生改變，除了銀行交易線上化，平日消費時，信用卡也越來越多採用無接觸的感應式付款。

華人銀行業者組成的美華銀行公會成立於1987年，來自台灣、在美設有分行的中國信託、彰化銀行、玉山銀行、合作金庫等都是會員。劉建虹表示，公會會員在美總資產超過1000億美元，對華人融入美國社會扮演重要橋梁。

洛杉磯地區選出的華裔聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）17日出席美華銀行公會聚會時，表揚華人銀行業者在疫情期間對社區商家的貢獻。

代表加州政府金融監理機關官員洛克（Sukyee Lok）在聚會上主講加州銀行現況與金融法規。

洛克受訪的時候指出，社區銀行在疫情這段艱困的期間，發揮無比耐心協助客戶辦理紓困，讓商家能夠支付員工薪水，協助民眾度過難關，這是她身為監督機構代表所樂見。（編輯：韋樞）1101219

美華銀行公會長劉建虹（圖）表示，疫情期間華人銀行協助餐廳、旅館等地方商家紓困，協助社區度過難關。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月19日

華裔聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）（圖）出席美華銀行公會的聚會，感謝華人銀行協助社區商家辦理紓困。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月19日