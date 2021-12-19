不滿政府政策 英國脫歐事務官員請辭

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）「週日郵報」（The Mail on Sunday）今天報導，英國負責脫歐事務的內閣辦公室國務大臣佛羅斯特（David Frost）已經辭職，對首相強生（Boris Johnson）可能會是另一大打擊。

「週日郵報」引述不具名政府高層報導，佛羅斯特因為對政府政策走向「幻滅」而請辭，會在明年1月離職。

法新社詢問強生辦公室對此事看法，尚未獲得回覆。

「週日郵報」昨晚在網路版報導，佛羅斯特1星期前已遞出辭呈，但同意留任到新年。

消息人士告訴「週日郵報」，佛羅斯特反對政府的防疫限制、碳中和環保政策的驚人開支以及增稅等政策。

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強生近來焦頭爛額，國會下議院針對防疫措施舉行表決時，其所屬保守黨有100位議員反對；此外，保守黨還在國會補選意外輸掉2019年以2萬3000票拿下的席次。

最大在野黨工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）表示，佛羅斯特的辭職凸顯「政府在面對不確定的數星期時一團混亂」。她發推文說：「強生不適任，我們值得擁有比這位小丑更好的人。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101219