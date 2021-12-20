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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗2/300

比利時兒童接種疫苗 盼遏止病毒維持學校開放

2021/12/20 19:42（12/20 19:57 更新）
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）比利時政府今天對兒童接種COVID-19疫苗開綠燈，將致函5至11歲兒童的父母，請他們讓孩子接種疫苗。比利時政府表示此舉將能遏止病毒擴散，並維持學校開放。

比利時媒體今天報導，比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）表示，將致函所有5至11歲兒童的父母，邀請為他們的孩子接種疫苗，其中患有高風險疾病的兒童將優先接種，行動立即展開。

范登布羅克表示，雖然兒童感染病毒很少會演變為重症，但會攜帶病毒並傳染給父母和祖父母。兒童接種疫苗除可遏止病毒傳播，也讓兒童可以正常上學。

比利時這項兒童接種計畫是自願性的，由父母決定是否讓他們的孩子接種疫苗。

歐盟藥品管理局（EMA）11月核准針對高感染率的5至11歲兒童施打輝瑞/BNT疫苗。這些兒童的疫苗劑量較成人低，且會裝在橙色蓋子的小瓶中，以與較年長者適用的紫色蓋子瓶裝區別。

美國是全球第一個替5至11歲兒童施打疫苗的大國。已開始替兒童接種疫苗的歐洲國家包括德國、西班牙、希臘、匈牙利。（編輯：馮昭）1101220

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