延宕12年 芬蘭核電廠機組正式啟動

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（中央社赫爾辛基21日綜合外電報導）芬蘭電力營運商TVO表示，延宕許久的芬蘭歐基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3）今天正式啟動。

法新社報導，這座歐洲壓水反應爐（EPR）位於芬蘭西南岸，由法國主導的亞瑞華（Areva）－西門子（Siemens）集團興建，啟動時間比原定2009年的完工日期晚了12年。

歐基洛托核電廠3號機的啟用，TVO稱之為「具有歷史性意義」，因為這是40年來芬蘭首座啟用的核電廠機組，而且是羅馬尼亞切爾納沃德（Cernavoda）2號機於2007年上線以來，歐洲首座啟用的核子反應爐。

歐基洛托核電廠將在明年元月與芬蘭的國家電網連結，可望於6月間常態發電。

這座電廠發電量高達1650百萬瓦，將是歐洲發電力最強的核電廠，供電量占芬蘭的14%。

1986年車諾比（Chernobyl）核災後，法國研發的壓水反應爐為了重啟核電廠而設計，號稱發電量更高及更安全。

不過在芬蘭、法國與英國興建的壓水反應爐卻一直飽受延宕及成本超支的困擾。

位於英格蘭西南部的辛克利角（Hinkley Point）核電廠目前預定於2026年中開始發電，比原定計畫晚了10年。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1101221