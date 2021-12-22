巴西研究：兒童和偏遠地區居民接種疫苗具戰略意義

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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）根據巴西克魯茲基金會（Fiocruz）今天發布的一項研究，為兒童和居住在偏遠地區的人們接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，是增加疫苗接種覆蓋率的重要策略。

研究指出，巴西11歲以上可以接種COVID-19疫苗的人大約占總人口的85%，但9月以來，第1劑疫苗接種速度開始放緩，每天的接種率約0.08%，目前共計1億6050萬人（占總人口的75.24%）接種第1劑疫苗。

研究人員認為，第1劑疫苗接種近乎停滯的主因是疫苗取得有困難，而不是民眾拒絕接種疫苗；而克服停滯曲線的方法之一是擴大接種疫苗的年齡層，對兒童接種疫苗，並制定新策略，增加偏遠地區居民的第1劑疫苗接種率。

16日，巴西國家衛生監督局（Anvisa）已批准對5至11歲的兒童施打輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）的COVID-19疫苗。

但衛生部指稱，只會在明年1月5日發布關於5至11歲兒童接種COVID-19疫苗的官方立場。在此之前，將舉行公開聽證會討論有關事項，結果將作為衛生部最終決定的基礎。

克魯茲基金會的研究顯示，巴西的COVID-19疫苗接種存在很大的不平等，北部和東北部的疫苗接種覆蓋率最低，中南部最高。聖保羅州已接種2劑或單劑（嬌生）疫苗的覆蓋率最高，達77.95%；阿瑪帕州（Amapá）最低，僅39.14%。

研究人員稱，疫苗接種覆蓋率較低的因素之一可能是北部地區的人口較年輕，還有配送疫苗問題也可能影響分析使用的數據。

研究強調，作為緩解大流行的措施，疫苗接種策略在巴西和全世界都非常有效；而科學已證明對兒童接種疫苗的安全性，對此年齡層接種疫苗的好處勝過風險。（編輯：黃自強）1101222