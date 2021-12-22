日本生乳生產過剩恐遭銷毀 日相罕見籲多喝鮮乳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本受COVID-19疫情影響，導致生乳需求降低、生產過剩，今年底至明年初預計有5000噸恐須銷毀。日本首相岸田文雄昨天罕見公開呼籲民眾多喝鮮乳。

日本TBS電視台報導，疫情導致鮮乳等乳製品原料生乳的需求降低，預計今年底與明年初期間，將有大量生乳用不完，約有5000噸恐須銷毀。

岸田昨天罕見出面呼籲，為避免生乳被銷毀，希望大家比平常多喝一杯鮮乳。

每日新聞報導，由乳製品業與酪農組成的團體「J Milk」表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致外食需求降低；在今年底與明年初的學校放假期間，也不須供應學校午餐，屆時生乳供給量將會超過乳製品工廠所能負荷的產能。

為消耗用不完的5000噸生乳，相當於500瓶一公升紙盒包裝，J Milk發起「一天一公升」運動，呼籲家庭與餐廳等增加鮮乳消費。

便利商店LAWSON也推出熱牛奶半價活動，以促銷鮮乳。今年12月31日與1月1日兩天期間，日本全國約1萬4000家分店販售的熱牛奶都將打5折，每杯只要65日圓（約新台幣16元）。（譯者：顧荃/核稿：施施）1101222