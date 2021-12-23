美軍巡邏阿拉伯海攔截漁船 查獲非法武器

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（中央社開羅22日綜合外電報導）美國海軍第五艦隊（Fifth Fleet）今天表示，兩艘巡邏艇20日在北阿拉伯海（North Arabian Sea）登上一艘無國籍漁船驗證旗幟時，查獲一批非法武器。

第五艦隊發表聲明說，非法武器包含近1400把AK-47突擊步槍和22萬6600發子彈。

聲明中並說：「這艘無國籍漁船經評估與伊朗有關，行經的國際海域路線一向用以非法運送武器給葉門青年運動（Houthis）。」

直接或間接供應、販賣、運送武器給青年運動，都違反聯合國安理會（U.N. Security Council）的相關決議和美國制裁禁令。

第五艦隊表示，這艘船有5名船員，自稱是葉門人民，將被送返葉門；並說，美軍在清空船員和非法武器後，將船擊沉。

美國飛彈巡洋艦蒙特瑞號（USS Monterey）5月也曾在北阿拉伯海一艘無國籍船隻上查獲數十枚俄製先進反戰車飛彈、數千把中國製56式突擊步槍、數百挺PKM機槍、狙擊步槍和火箭筒等。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101223