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柬埔寨抗Omicron 洪森要前線施打第4劑

2021/12/23 18:37
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（中央社記者陳家倫河內23日專電）為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒Omicron，柬埔寨總理洪森今天表示，將把澳洲送給柬埔寨的輝瑞疫苗拿來做為給前線人員施打的第4劑。

綜合高棉時報（Khmer Times）等柬埔寨媒體報導，洪森（Hun Sen）今天出席海關總局新大樓啟用典禮時請相關單位研究對前線人員施打第4劑的可能性。

洪森建議，首先為前線人員，包括醫護人員、軍警人員等施打第4劑疫苗，並說第4劑可採用澳洲送給柬國的輝瑞（Pfizer）疫苗。

他還爆料，自從COVID-19疫情爆發以來，他身邊至少有400名保鑣確診，但現在這群保鑣已不會再染疫了。

洪森說：「我的保鑣先前大約有400人染疫，但他們現在都打了第4劑，有很強的免疫力。」

他表示，柬埔寨共發現8例Omicron確診病例，患者的狀況穩定。

洪森日前表示，澳洲承諾援助柬埔寨230萬劑輝瑞疫苗，將分別於26日和28日運抵。

柬埔寨12月14日發現首宗Omicron確診病例，屬於境外移入病例，患者是一名23歲孕婦，有非洲迦納（Ghana）旅遊史。

截至目前，人口總數約1600萬的柬埔寨累計確診數達12萬434人、共3006人染疫死亡。（編輯：林憬屏）1101223

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